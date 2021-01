FARVEL: Trump åpnet for at det ikke er endelig farvel med Det hvite hus før han gikk om bord i helikopteret. Foto: Mandel Ngan / AFP

Et tjuetalls journalister ventet utenfor bygningen, i det Donald Trump kom ut på plenen av Det hvite hus like ettert klokken 14 norsk tid.

Trump stoppet opp sammen med kona Melania og ga en kort uttalelse til pressen før de vandret hånd i hånd over plenen og inn i et ventende helikopter.

– Det har vært en stor ære. Den største æren i livet. De beste menneskene i verden og verdens beste hjem, sa Trump.

– Vi har hatt fire fantastiske år og oppnådd veldig mye. Dette er et foreløpig farvel, men forhåpentligvis ikke farvel for alltid, avsluttet Trump.

I det han gikk opp trappen til helikopteret, snudde han seg mot bygningen en siste gang og knyttet neven og vinket.

Siste tur med Air force one

Få minutter senere landet helikopteret på Joint Base Andrews hvor Air force one skal fly Trump én siste gang til hans nye hjemstat Florida.

21 salutter ble avfyrt i det Trump ble mottatt av applaus og jubel fra gjestene som var invitert til den militære flyplassen.

– Tusen takk. Vi elsker dere. Dette har vært fire fantastiske år og vi har fullført så mye, sa Trump.

Han skrøt av familien sin og sine nære medarbeidere.

– Førstedamen er så full av verdighet og så vakker. Og hun er så populær blant folket, sa Trump og kalte den avtroppende førstedamen frem til mikrofonen.

– Å være deres førstedame har vært min største ære. Takk for deres kjærlighet og støtte. Dere vil være i mine tanker og bønner. Gud velsigne dere alle, sa Melania Trump.

Rekker hjem før innsettelsen

Trump skrøt deretter av byggingen av grensemuren, opprettelsen av et eget romforsvar og innsatsen for krigsveteraner og en rekke andre saker han har gjennomført i presidentperioden sin.

Han varslet at økonomien snart kommer til å blomstre, og at folk da må huske at det er hans fortjeneste.

– Jeg kommer alltid til å kjempe for dere. Jeg skal følge med og jeg ønsker den nye administrasjonen lykke til og at de oppnår suksess. De har et godt grunnlag for å oppnå suksess, sa Trump uten å nevne Biden ved navn.

Ifølge en talsperson for Trump skal presidenten ha lagt igjen et brev i Det hvite hus til Biden. Det er ikke klart hva innholdet i brevet er.

– Farvel, vi elsker dere og vi kommer tilbake i en eller annen form.

Så, like før klokken 15 takset presidentflyet ut på rullebanen og tok av med kurs for West Palm Beach i Florida.

Etter planen ankommer Trump Florida klokka 17, én time før hans etterfølger Joe Biden tas i ed i Washington D.C.

Det har lenge vært klart at Trump ikke ønsket å delta i denne seremonien. Det vil derimot visepresident Mike Pence, som derfor ikke deltok på Trumps avskjedsseremoni.