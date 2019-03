Trump fjerner krav om rapportering av sivile dødsfall

Presidentordren ble signert av den amerikanske presidenten onsdag denne uken og ble kun offentliggjort i en skriftlig melding av Det hvite hus.

Dette er presidentordre Ekspandér faktaboks Presidentordrene er i stor grad instruksjoner til departementer og byråer om hvordan de skal prioritere og bruke sine ressurser innenfor gjeldende lovverk. En presidentordre er i stor grad instruksjoner til departementer og byråer om hvordan de skal prioritere og bruke sine ressurser innenfor gjeldende lovverk. Det meste som skjer i Det hvite hus kan kalles presidenthandlinger, men det er forskjellige kategorier på dekretene som kommer. De deles inn i «ordre», «handlinger/uttalelser», «memorandum» og «proklamasjoner». Ikke alle er like sterke, handlekraftige eller juridisk bindende selv om de kalles «presidentordre». Mest slagkraft har «executive orders». Disse er juridisk bindende. Ordrene blir nummerert og publisert i et føderalt register. De kan ha like mye effekt som en lov, men er mer begrenset og målrettet enn store politiske reformer og kursendringer. Selv om presidenten har en mektig verktøykasse, har ikke USAs øverstkommanderende fritt spillerom og ubegrenset makt. For eksempel må Senatet godkjenne regjeringsmedlemmer og ambassadører. Når det handler om penger, må Kongressen kobles inn. Presidenten kan ikke erklære krig, men beordre kortere, militære aksjoner. Eventuell bruk av atomkodene må godkjennes av både president og forsvarsminister.

Pålegget fra presidenten opphever den tidligere presidenten Barack Obamas krav til rapportering av sivile dødsfall i droneangrep utenfor aktive krigssoner.

Rapporteringskravet blir fjernet fordi Trump mener det distraherer etterretningsansatte fra deres viktigste oppgave. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

En ansatt i Trump-administrasjonen sier ifølge Reuters at Trumps ordre «reduserer unødvendige rapporteringskrav som distraherer etterretningsansatte fra deres viktigste oppgave».

– Regjeringen er fortsatt dedikert til å etterkomme kravene i krigens folkerett. Sivile dødsfall skal så godt det lar seg gjøre begrenses og vi skal ta ansvar for dem når de beklageligvis skjer.

Misnøye i Representantenes hus

Kravet om rapportering ble innført under Obamas presidentperiode med den hensikt å bidra til økt åpenhet rundt USAs bruk av droner i krigssoner.

Det var også en periode der antall droneangrep mot militante islamistiske grupper økte kraftig.

Obamas krav innebar at den nasjonale etterretningssjefen 1. mai hvert år måtte offentliggjøre en oversikt over antall droneangrep utført av USA mot militære mål utenfor aktive krigssoner.

Med Trumps nye ordre faller altså dette kravet bort, til fortvilelse fra flere demokratiske medlemmer av Representantenes hus.

Demokratenes leder Adam Schiff for etterretningskomiteen i Representantenes hus beskriver rapporteringskravet som et viktig middel for åpenhet, ifølge Reuters.

Leder Adam Schiff for etterretningskomiteen i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Han sier det ikke finnes noen god grunn til å oppheve det.

– Kongressen må sørge for at denne typen rapportering blir obligatorisk. Det skal jeg jobbe for i året som kommer, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Fredsorganisasjon: – Åpner for krigsforbrytelser

Heller ikke grupper fra sivilsamfunnet er fornøyde med Trumps beslutning.

Brian Becker i fredsorganisasjonen ANSWER sier ifølge mediehuset RT at annulleringen i praksis betyr «at Pentagon kan utføre militære operasjoner uten å holdes ansvarlig».

– Trump vil ha muligheten til å la Pentagon begå krigsforbrytelser ustraffet, sier han ifølge RT.

Tidligere talsmann Ted Price for USAs nasjonale sikkerhetsråd under Obama skriver i en Twitter-melding at rapporteringskravet handler om mer enn bare åpenhet.

«Rapporteringen har latt oss tilbakevise desinformasjon fra terroristgrupper om effektiviteten av våre militære operasjoner», står det blant annet i meldingen.

Mange av de amerikanske droneangrepene har blitt gjennomført i Pakistan, noe som har skapt et stort sinne blant befolkningen. Bildet er fra en 2013-demonstrasjon mot USAs bruk av droner mot et pakistansk stammeområde. Foto: S.s Mirza / AFP

Obama kritisert for dronebruk

USAs bruk av droner ble trappet opp under Barack Obama for å styrke innsatsen mot terrornettverkene Taliban og Al Qaida.

Mot slutten av presidentperioden mottok han imidlertid mye kritikk etter at flere angrep med sivile ofre ble offentlig kjent.

I 2016 opplyste amerikanske myndigheter at mellom 64 og 116 sivile var blitt drept i amerikanske droneangrep og andre luftangrep utenfor krigssoner siden Barack Obama ble president.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener de sivile tapene er langt høyere.