Trump finsliper budskapet om lov og orden

Noen hundre støttespillere stod tett i tett i en flyplasshangar. Pennsylvanias strenge koronaregler har en øvre grense på 25 personer for samlinger innendørs og 250 personer utendørs.

Joe Biden tar på seg munnbind etter å ha holdt et valgkampinnlegg i Delaware i midten av august. Foto: Drew Angerer / AFP

Trump forteller folkemøtet at han er for å bruke munnbind og ber alle være forsiktige denne langhelga i USA. Mandag er det fridag i hele landet.

Han gjør samtidig narr av rivalen Joe Bidens bruk av munnbind.

President Trump har flere ganger oversett lokale restriksjoner og nasjonale råd om å holde avstand. På valgkamparrangement bruker han mer tid på å snakke om voldelige protester og viktigheten av å få økonomien i gang enn koronapandemien.

På velgermøtet i går kveld finjusterte Trump budskapet om lov og orden. Protester mot politivold og rasisme har endt med opptøyer i enkelte byer og blitt sentralt tema i valgkampen.

Presidenten satser på at han framstår som sterkest når protestene får kjernevelgerne hans til å føle en usikkerhet.

De neste to månedene vil han angripe Demokratenes Joe Biden og hevde at Bidens USA blir preget av anarki og lovløshet.

Det er andre gang på få uker Donald Trump holder velgermøte i Pennsylvania. I natt var det samling i Latrobe utenfor Pittsburgh. Foto: Evan Vucci / AP

Fox stanset direkteoverføring

Folkemøtet i Pennsylvania ble vist i sin helhet på C-SPAN og One America News. Til forskjell fra 2016 har nå de store kanalene sluttet å kringkaste folkemøtene fra start til slutt.

Selv Fox News, som ses på som presidentens støttespiller, valgte å droppe overføringen etter 40 minutter.

Programlederen sa at «presidenten er i ferd med å avslutte» selv om en taletrengt Trump fortsatte i 50 minutter til.

Avgjørelsen førte til sterke reaksjoner på sosiale medier blant Trumps tilhengere. Også tidligere i sommer kritiserte republikanere Fox, skriver Independent.

Konkurrenten CNN mener Fox har innsett at presidenten har en ekstrem retorikk og at faktasjekking er nødvendig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Snakket usant om CNN

Trump fortalte folkemengden om et mye omtalt sykehusbesøk i november i fjor, som ikke stod på dagsplanen hans. Trump har vist til hendelsen flere ganger på folkemøter.

Trump satser på at budskap om lov og orden vekker gjenklang hos velgerne i de avgjørende vippestatene. Her møter han folk i Latrobe, Pennsylvania. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– På vei hjem blir jeg oppringt av kona mi, førstedamen. Hun er veldig populær. Liker dere vår førstedame? Hun spurte om jeg var ok. Hvorfor spør du, svarte jeg. Hun sa: de rapporterer at du har hatt et hjerteinfarkt.

Tilhengerne jubler når han snakker om førstedamen og buer når han snakker om CNN.

Trump fortsatte: – og CNN rapporterte at jeg hadde et hjerteinfarkt. Det er utrolig. Kona mi ble bekymret.

Han anklaget på nytt journalistene, som han kaller «veldig farlige folk». Han sier at sykehusbesøket var en del av hans årlige helsesjekk.

CNN sier at de aldri har rapportert det presidenten påstår. Kanalen avviser at de har sagt at presidenten var på Walter Reed-sykehuset på grunn av et infarkt.

Gjør narr av Bidens bruk av munnbind

Presidentkandidat Joe Biden hilser på Tim Mahone under et arrangement i Kenosha, Wisconsin. Foto: Carolyn Kaster / AP

Trump snakket derimot gjerne om 77-årige Joe Bidens helse og bruk av munnbind.

– Har dere noen gang sett en mann som liker munnbind så mye som ham? Det gir ham en følelse av sikkerhet, sa Trump.

– Hvis jeg var psykiater, ikke sant, så ville dere ha visst at jeg ville ha sagt at denne fyren sliter med store problemer, sa presidenten til de frammøtte utenfor Pittsburgh.

Fakta om meningsmålinger i USA Ekspandér faktaboks USA holder presidentvalgt tirsdag 3. november.

President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,6 prosent, mot 42,4 prosent for Trump.

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene.

Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,3 prosent, mot 45,0 prosent for Trump.

52,3 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 43,5 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. Kilde: RealClearPolitics, FiveThirtyEight, NTB

Velgermøtet i Pennsylvania ble holdt samtidig som Joe Biden var i Kenosha, Wisconsin. Trump, som var i Kenosha to dager tidligere, brukte anledningen til å si at Biden kom for sent og at problemet var løst.