Trump får skryt for talen: – Utsetter nytt innreiseforbud

* 27. januar: President Donald Trump utsteder en ordre om

øyeblikkelige innstramminger i hvem som slipper inn i USA. For borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria innføres innreise- og visumstans i 90 dager. For alle

flyktninger gjelder innreiseforbudet i 120 dager. For syriske

flyktninger skal det gjelde på ubestemt tid.

28. januar: Mange personer med gyldig visum fra de berørte

landene hindres i å gå om bord på fly til USA, eller de stanses når de kommer til landet. Trump sier ordren virker, men mange steder er det kaotiske tilstander. Frivillige møter opp på flyplasser for å yte juridisk og annen bistand.

* 30. januar: Titusener demonstrerer i flere byer i USA,

inkludert New York, Washington, Boston, Houston og Dallas.

* 30. januar: Meningsmålinger viser at tross kritikk, har

innreiseforbudet støtte i opinionen. I en måling sier 56 prosent at de er positive.

* 31. januar: Fungerende justisminister Sally Yates blir avsatt etter å ha sagt at de nye reglene er juridisk og moralsk tvilsomme.

* 31. januar: Rundt 900 ansatte i utenriksdepartementet i USA signerer et internt dokument med kritikk mot presidentordren. De bør føye seg eller gå, sier Trumps pressetalsmann Sean Spicer.

* 31. januar: USA sier personer som er omfattet av ordren, men som har dobbelt statsborgerskap, fortsatt skal slippe inn i landet.

* 4. februar: Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter

innreiseforbudet til side fordi han mener det er i strid med

grunnloven. Kjennelsen ankes.

* 7. februar: En ankedomstol begynner behandlingen av saken.

* 9. februar: Ankedomstolen opprettholder den midlertidige

forføyningen. Saken ankes trolig til Høyesterett, der

behandlingen kan ta flere måneder. Ved stemmelikhet i

Høyesterett blir ankedomstolens avgjørelse stående.

(Kilde: NTB)