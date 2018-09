Trump får kritikk etter orkanskryt

I påvente av at orkanen Florence etter alt å dømme når USAs østkyst torsdag, provoserer president Donald Trump med å skryte av regjeringens innsats under tidligere naturkatastrofer.

Da Puerto Rico ble rammet av orkanen Maria i fjor mistet nesten 3000 mennesker mistet livet. Likevel omtalte Trump denne operasjonen som «en utrolig suksess» da han snakket med journalister tirsdag.

– Skam deg

Det var 17. september i fjor at orkanen Maria traff Puerto Rico med stor styrke og forårsaket skader til 90 milliarder dollar, altså rundt 750 milliarder kroner. Puerto Rico har status som et selvstyrt territorium som tilhører USA.

Ordfører Carmen Yulin Cruz i Puerto Ricos hovedstad San Juan er ikke imponert over Trumps uttalelser rundt orkanen Maria i fjor høst. Foto: RICARDO ARDUENGO / AFP

Ordfører Carmen Yulin Cruz i Puerto Ricos hovedstad San Juan reagerer med sinne på uttalelsene fra Trump.

– Unnskyld meg, skam deg. Du gjorde ikke en god jobb i Puerto Rico, sier hun til CNN og kaller innsatsen en «forkastelig forsømmelse» av Trump-administrasjonen.

– Om Trump ikke lærer av sine feil, kommer han til å gjøre dem igjen, og folk vil fortsette å dø, sier hun.

Hun spør samtidig på Twitter hva Trump anser for å være et nederlag når tapet av 3000 menneskeliv anses for å være en suksess.

Åtte prosent av befolkningen i Puerto Rico forlot øya etter orkanen i fjor, og det tok nesten ett år før hele øya hadde strømmen tilbake etter at Maria hadde herjet fra seg, ifølge BBC.

Kategori 4

Florence er ventet å treffe østkysten av USA sent torsdag kveld eller tidlig fredag amerikansk tid. Unntakstilstand er erklært i North Carolina, South Carolina, Maryland, Virginia og hovedstaden Washington.

Trump advarte tirsdag innbyggerne som befinner seg i de utsatte områdene om å evakuere om de blir bedt om det.

– Dette er en storm som kommer til å bli mye større enn det vi har sett på muligens flere tiår. Vi er så klare som vi noen gang har vært. Vi sparer ikke på noen midler, sa han.

Florence ligger an til å bli en kategori 4-orkan på Saffir-Simpson-skalaen, noe som innebærer vindhastigheter på 210–250 kilometer i timen.