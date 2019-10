Trump-familien flytter fra New York

Trump oppgir blant annet høye skatter i New York som grunnen til at han velger å flytte. Han føler seg også dårlig behandlet av den politiske ledelsen i New York.

– Jeg bryr meg om New York og folkene der, og jeg vil alltid gjøre det, til tross for at jeg dessverre betaler millioner av dollar i ulike skatter hvert år. Jeg har blitt behandlet veldig dårlig av den politiske ledelsen i både byen og delstaten.

– Få har blitt behandlet verre. Jeg hatet og måtte ta denne beslutningen, men det vil til slutt være til det beste for alle parter, skriver Trump i en serie av Twitter-meldinger, natt til fredag norsk tid.

Flytter til Mar-a-Lago

Det var avisa The New York Times som første meldte om flytteplanene. Avisa har fått innsyn i en bostedserklæring sendt til domstolen i Palm Beach i slutten av september.

Der kommer det frem at både presidenten og førstedame Melania Trump vil ha deres personlige feriested Mar-a-Lago som sitt permanente bosted.

Enn så lenge bor Trump i Det hvite hus i hovedstad Washington, D.C. I en av Twitter-meldingene skriver Trump at han håper å bli i Det hvite hus i fem år til og gjøre Amerika stort igjen, men at han og hans familie vil gjøre feriestedet i West Palm Beach til deres permanente bolig.