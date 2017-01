Trump etter utsatt brifing: – Veldig rart

– «Etterretnings» – brifingen om den såkalte Russiske hackingen er utsatt til fredag, kanskje for å få mer tid til å sette sammen en sak. Veldig rart, skrev Trump.

Det er ikke klart når det egentlig var meningen at brifingen skulle ha funnet sted, skriver Reuters.

Trump har tidligere uttalt sin skepsis til amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland har prøvd å påvirke det amerikanske presidentvalget ved hjelp av hacking.

President Barack Obama utviste i forrige uke 35 russiske diplomater med henvisning til hackingen.

Skal holde pressekonferanse neste onsdag

Donald Trump sa også på Twitter i natt at han skal holde en pressekonferanse neste onsdag.

– Jeg vil holde en generell pressekonferanse ellevte januar i New York. Takk, skrev han.

Media har ventet lenge på pressekonferansen som Trump først lovte at han skulle holde 15. desember i fjor.

Hillary og Bill Clinton 9. november i fjor, dagen etter nederlaget i presidentvalget. Foto: JEWEL SAMAD / Afp

Skal delta på innsettelsen

Onsdag kveld kom også nyheten om at Bill og Hillary Clinton vil være på plass når Donald Trump tas i ed som USAs 45. president 20. januar.

Selv om Hillary Clinton led et forsmedelig tap i presidentvalget 8. november, og neppe har noe brennende ønske om å være til stede på Donald Trumps store dag, er det tradisjon at tidligere presidenter og deres ektefeller deltar under presidentinnsettelser i USA, skriver NTB.

George W. Bush og hans ektefelle Laura Bush kommer også til å være på plass, og det samme gjør tidligere president Jimmy Carter og hans ektefelle Rosalyn.

Tidligere president George H.W. Bush, som er 92 år gammel og har sviktende helse, har derimot meldt avbud, og det samme har tidligere førstedame Barbara Bush.