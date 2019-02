Trump etter toppmøte med Kim: – Vil mye heller gjøre dette riktig enn raskt

På pressekonferansen etter det avbrutte toppmøte sa Trump at Nord-Korea var villig til å gå med på noen innrømmelser, men at de ikke ville strekke seg langt nok i å avvikle sitt atomprogram.

– Vi mente at det ikke ville være bra å signere noe nå. Jeg vil mye heller gjøre dette riktig enn raskt, sier Trump på en pressekonferanse etter at toppmøtet med den nordkoreanske diktatoren ble avbrutt før tiden.

Vil ha alle sanksjoner fjernet

– Kim Jung-un ville at alle sanksjonene mot landet skulle oppheves, det kunne vi ikke gjøre. Vi fortsetter arbeidet, men vi kunne ikke oppheve alle sanksjonene Nord-Korea krevde, fortsetter presidenten.

President Donald Trump sier at han ikke kunne gå med på Kims krav. Foto: Manan Vatsyayana / AFP

– Han er litt av en fyr, litt av en karakter, sier Trump om Kim etter det han kalte to «interessante og produktive dager».

På spørsmål om hvordan stemningen var da de forlot forhandlingsbordet, presiserte Trump:

– Det var veldig vennlig, vi håndhilste og det var god stemning. Kim Jong-un og jeg har et varmt forhold. Det var en vennlig avskjed da vi gikk derfra.

Kim og Trump hadde flere samtaler før toppmøtet ble avbrutt. Foto: EVN/NRK

Avbrutt før tiden

Torsdag morgen skulle de to lederne i utgangspunktet signere en felles erklæring om hva de er blitt enige om på toppmøtet. I stedet forlot de to møtelokalet før tiden, og Trump fremskyndet sin pressekonferanse.

– Var det din eller Kims avgjørelse å avslutte møtet tidligere? ble Trump spurt under pressekonferansen.

– Jeg vil ikke si at det var min avgjørelse. Vi vil fortsette å ha en godt forhold. Jeg er lovet at de ikke skal teste flere atomvåpen. I denne omgang var det ikke gunstig å signere en avtale med deres vilkår, svarte Trump.

Uenige on nedrustning

Kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya har vært det viktigste temaet for toppmøtet, som var det andre mellom Kim og Trump. Mens den amerikanske presidenten har sagt at han vil at Nord-Korea skal kvitte seg med hele sitt atomprogram, har hans egne etterretningstjenester påpekt at det er lite trolig at nordkoreanerne noen gang vil gå med på det.

Trump hadde med seg utenruiksminister Mike Pompeo da han forklarte hvorfor USA og Nord-Korea ikke kom til enighet under toppmøtet i Hanoi. Foto: Andrew Harnik / AP

Under pressekonferansen torsdag morgen sa Trump at de kunne ha signert en avtale, men at det ikke ville vært noen gunstig avtale.

Han trakk også frem Kinas rolle i prosessen om å få signert en nedrustningsavtale.

– Kina har vært veldig hjelpsomme, de har hjulpet oss mye. Men kunne Kina vært mer hjelpsomme? Ja, mest sannsynlig, svarer presidenten på sitt eget retoriske spørsmål.

Trump: – Vi har det ikke travelt

På en pressekonferanse før samtalene startet, sa Trump at han slett ikke har det travelt, og at et raskt resultat av samtalene med Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke er viktig for ham. Det bekreftet han torsdag morgen.

– Det er som sagt mye viktigere at dette gjøres riktig enn at dette gjøres raskt. Vi samarbeider med mange land om å sanksjonere mot Nord Korea, dette er et godt samarbeid.

Møte mellom Kim og Trump i Hanoi Du trenger javascript for å se video.

På spørsmål fra en Nord- Koreansk journalist om hvorvidt Trump tror USA og Nord Korea kan få et tilsvarende forhold USA har med Vietnam, svarer Trump at de har et godt forhold.

– Så langt har vi et godt forhold, så vil vi ta opp igjen forhandlingene når det er aktuelt. Jeg vil oppheve sanksjonene, jeg vil at Nord Korea skal kunne blomstre, men det gikk ikke i denne omgang med disse vilkårene, sa Trump.