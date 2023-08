Trump etter rettsmøte: – Viss du ikkje kan slå dei, forfølg dei

– Dette er ein trist dag for Amerika, sa Donald Trump til frammøtte journalistar på veg inn i privatflyet sitt på Reagan nasjonale lufthamn i Washington D.C. i kveld.

Han tok ikkje imot spørsmål, men brukte TV-tida på å hevde si uskuld, og legge skylda på president Joe Biden:

– Viss du ikkje kan slå dei, så forfølg dei, sa Trump og refererte til tiltalane mot seg.

– Det var også veldig trist å køyre gjennom Washington og sjå søppelet og forfallet og alle dei øydelagde bygningane, veggane og all graffitien. Dette er ikkje den staden eg forlèt, sa han.

Donald Trump ville ikkje svare på spørsmåla frå journalistane som hadde møtt fram på flyplassen. Foto: Alex Brandon / AP

Den tiltala tidlegare presidenten har vore i den amerikanske hovudstaden i kveld i samband med ei rettshøyring.

Under rettsmøtet fekk Trump lest opp dei fire tiltalane mot han. Han erklærte seg ikkje skuldig.

Les tiltalane nedst i saka.

Etter tre kvarter skal dommaren ha lese opp vilkåra for å lauslate Trump, mellom anna at han ikkje skal begå fleire kriminelle handlingar.

Dato for ei ny rettshøyring blei også sett, 28. august. Advokatane til Trump skal ha bedt om meir tid til å forsvare presidenten.

Tilhengarar og motstandarar av Trump hadde møtt fram utanfor rettslokalet. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

– Eg skal no til Washington D.C. for å bli arrestert for å ha utfordra eit korrupt, rigga og stole val. Det er ei stor ære, fordi eg blir arrestert for deg. Make America Great Again!

Det skreiv Donald Trump i store bokstavar på sitt eige sosiale medium, Truth Social, tidlegare i dag.

På veg til privatflyet sitt i New Jersey i dag skreiv Trump at Joe Biden sin familie stel millionar av dollar, inkludert bestikking frå andre land:

– Og eg er på veg til D.C. for å bli arrestert for å protestere mot eit uærleg val. Urettferdig stad, urettferdig dommar. Vi er ein nasjon i tilbakegang. Maga!

Trump har tidlegare sagt at det er urettferdig at han må møte i retten i nettopp Washington D.C., som ligg i ein delstat der Biden fekk størsteparten av stemmene i 2020.

Stort frammøte

Utanfor lokalet til den føderale domstolen hadde ihuga Trump-motstandarar- og tilhengarar samla seg.

På plakatane til dei frammøtte står det både at «han vann» og «han tapte» valet.

– Å, ja. Han er skuldig.

Det seier ein av dei frammøtte, Sophia Marjanovic, på spørsmål frå NRK om Trump er skuldig eller ikkje.

Ho meiner at tiltalen skulle ha kome mykje tidlegare, men er glad for at det endeleg skjer.

Sophia Marjanovic har venta på tiltalen mot Trump lenge, seier ho. Foto: Heidi Taksdal Skjeseth / NRK

Ikkje så langt unna ho, står Daniel Demoura.

– Han blir skulda for noko han ikkje har vore involvert i, på nokon måte, seier han.

Han seier at det har blitt lagt ut eit agn, og at Trump og republikanarane var det største offeret.

– Joe Biden stal valet. Han er ein bedragar, seier Demoura, som også seier at han skulle ønske at han var med på storminga av Kongressen.

Mange republikanarar trur på Trump

Demoura er berre ein av mange som ikkje har tiltru til valsystemet i USA.

I ei ny spørjeundersøking gjort av CNN, svarer 75 prosent av dei som stemte på Trump, at dei er i tvil om Joe Biden sin siger var legitim.

Derimot seier 61 prosent av alle amerikanarane, uavhengig av kva dei stemde, at Biden legitimt vann nok stemmer til å vinne valet. 38 prosent meiner at han ikkje gjorde det.

Ein frammøtt held fram ein plakat mot Capitol Hill. «Gjer du noko kriminelt, skal du sone tida. Di tid er ute» står det på plakaten. Foto: ALEX WONG / AFP

Spesialetterforskar Jack Smith og ein storjury har no tiltalt Trump for å villeie det amerikanske folket, for valfusk, og for handlingar som skal ha ført til angrepet på kongressbygninga 6. januar 2021.

Ifølge rettsdokumentet skal Trump ha halde fram med å spreie påstandar om at presidentvalet ikkje var legitimt, trass i at fleire i kretsen hans sa det motsette. Mellom anna skal den tidlegare visepresidenten Mike Pence ha sagt at han ikkje har sett noko bevis på valfusk.

«Ikkje skuldig», som venta

Då Trump fekk tiltalen lest opp i kveld, erklærte han seg, som venta, ikkje skuldig.

Han har ved fleire anledningar gått hardt ut mot både Justisdepartementet, spesialetterforskar Jack Smith og president Joe Biden for skuldene.

Han er tiltalt for å ha spreidd løgner om at det var han som vann valet i 2020, og ikkje Joe Biden:

«Desse påstandane var falske, og den tiltalte [Donald Trump] visste at dei var falske», står det i rettsdokumentet.

Storjuryen har i tiltalen lagt vekt på at Trump visste at han hadde tapt valet, men at han likevel prøvde å motarbeide resultatet.

Tilbakeblikk på Trumps tiltaler Du trenger javascript for å se video.

Trump er tiltalt for ei rekke hendingar som skal ha skjedd i ein periode på over to månadar. Frå valdagen 3. november 2020, og fram til storminga av Kongressen 6. januar.

Den tidlegare presidenten skal ha hatt seks medsamansvorne i fleire komplott som han no kan ende opp i fengsel for:

Skuldene mot Trump: Ekspander/minimer faktaboks Falske valdelegatar Trump og hans «med-konspiratorar» skal ha prøvd å gjere om på valresultatet til presidentvalet i 2020, og dei skal ha gjort det med viten om at Trump på rettferdig vis tapte valet. Dette skal dei ha gjort ved å spreie falske påstandar, og ved å legge ein strategi for å velte valet: Trump og hans hjelparar sende falske valdelegatar til sju delstatar (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania og Wisconsin). Dei falske valmennene skal ha sendt inn falske valresultat Telefonsamtalar til Georgia 2. januar 2020 skal Trump og fleire andre ha ringt den øvste ansvarlege for stemmeregistreringa i delstaten Georgia, Brad Raffensperger. Trump skal ha bedt Raffensperger om å «finne 11.780 stemmer». Han skal i tillegg ha sagt at 5000 døde menneske skal ha fått registrerte stemmer i delstaten. Raffensperger svarte at berre to døde personar skal ha fått registrert stemmer, og at informasjonen den dåverande presidenten skal ha, er feil. Dagen etter gjekk presidenten offentleg ut og sa at Raffensperger ikkje hadde adressert påstandane – og la til at 10 300 døde menneske hadde fått registrert stemmer i Georgia. Bad visepresidenten telje falske stemmer Dei skal også ha bedt visepresident Mike Pence om å telje med dei falske valdelegatane sine stemmer, og å «avvise dei legitime stemmene». Pence avviste førespurnaden, og Trump skal i ein telefonsamtale ha kalla han «for ærleg». – Visepresidenten ha makt til å avvise uredelege valde valmenn, skreiv Trump på X, tidlegare kalla Twitter. Pence avviste at han hadde makt til å gjere det. Dette er hovudhendingane - som utgjer dei fire tiltalepunkta: Komplott for å svindle/lure USA Komplott for å hindre ei offisiell saksbehandling Hindring og forsøk på forhindring av ei offisiell saksbheandling Komplott for å hindre andre i å utøve sine grunnlovsrettar

Ifølge tiltalen skal desse hendingane ha leda til storminga av Kongressen den 6. januar 2021, då tusenvis av Trump-tilhengarar gjekk mot Kongressen, og om lag 2000 braut seg inn i bygninga.

Dette var dagen visepresident Mike Pence skulle formelt godkjenne valresultatet i Kongressen.

Medan demonstrantane var inne i kongressbygninga, skreiv Trump på X at valet var stole. Han la vidare ut ein video der han sa at han elska demonstrantane, men at dei burde gå heim.

Les meir om spesialetterforskaren som har tiltalt Donald Trump, Jack Smith, her.