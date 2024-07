Trump dukket opp på landsmøtet med bandasje på øret

Det var ventet at Trump skulle holde sin første tale siden han ble utsatt for et attentatforsøk for få dager siden.

Trump dukket opp like etter klokken fire tirsdag morgen norsk tid. Han var iført en bandasje på øret som ble truffet av et skudd.

Rundt en time senere begynte delegatene å forlate salen uten at hovedpersonen selv hadde stått på scenen.

Donald Trump ankom landsmøtet rundt klokka 04 norsk tid tirsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump ankom landsmøtet rundt klokka 04 norsk tid tirsdag morgen.

Viftet med knyttneven

Trump ble introdusert som USAs neste president da han kom inn i salen. På scenen stod artisten Lee Greenwood som sang «God Bless the USA».

Låten har i flere år vært et fast innslag på Trumps mange velgermøter.

Deretter viftet Trump med knyttneven mens publikum ropte «USA, USA, USA».

Donald Trump sammen med sin visepresidentkandidat J.D. Vance på landsmøtet i Milwaukee natt til tirsdag norsk tid. Foto: WIN MCNAMEE / AFP / NTB

Utnevnte visepresidentkandidat

Få timer tidligere kunngjorde Trump at Ohio-senator J.D. Vance blir hans kandidat til jobben som visepresident.

«Etter lengre overveielse og ettertanke, og tatt i betraktning det enorme talentet til mange andre, har jeg bestemt at personen som er best skikket til å innta posisjonen som visepresident i USA, er senator J.D. Vance fra den stolte delstaten Ohio», skriver Trump i innlegget.

Vance har vært senator i Ohio siden 2022. Han er kjent for å være energisk og ungdommelig

Vance har tidligere kommet med kritikk mot Trump og blant annet anklaget ham for løgn. Men de siste årene har pipen fått en annen lyd. Og senator-utnevnelsen skjedde delvis som følge av støtte fra Trump.

Mandag kveld ble det også klart at Republikanerne formelt nominerer Donald Trump som presidentkandidat.

Han sikret støtte fra nærmere 2300 delegater, godt over det nødvendige antallet.