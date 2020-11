Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eugene Zurlo, som er busett i Charleston i Sør-Carolina, er ein ivrig støttespelar for president Donald Trump og ein mangeårig bidragsytar til det republikanske partiet.

Tidlegare i år fekk firmaet hans tilsegn om 65 millionar dollar i gründerstøtte frå regjeringa for å teste ut ein mogleg plasma-medisin mot covid-19-sjukdom. Det skulle skje i Charleston der firmaet skulle ha produksjonslokale.

Støtta svarer til 622 millionar norske kroner. Ifølgje dokument skulle dette dekket lokale og oppstart av ei produksjonslinje.

Men då nyheitsbyrået Associated Press oppsøkte adressa til firmaet, fann dei ingen produksjonslokale. Derimot fann dei at firmaet heldt til i luksusleilegheita til Zurlo som er hovudeigar i selskapet.

Dette er fasaden på leilegheita der det skulle føregå produksjon av korona-medisin. Foto: Meg Kinnard / AP/NTB

Hastetildelingar

Korleis det vesle selskapet som berre eksisterer på papiret, har klart å skaffe seg millionane, har truleg forklaringa si i jakta til regjeringa på nye legemiddel mot koronasmitten.

Men han er òg eit døme på at støtte blir utbetalt til politiske allierte trass i råd frå fagfolk.

Det er ikkje første gong.

21 millionar dollar vart i vårast løyvd til eit firma som skulle undersøkje om aminosyrer kunne fungere som eit legemiddel mot covid-19. Testinga viste seg å ikkje innfri.

Uprøvde metodar

Over 500 millionar dollar gjekk til ApiJect Systems America, som er eit nyetablert firma med eit uprøvd system for injeksjonar. Dette firmaet har heller ikkje fabrikk som kan produsere utstyret.

I tillegg slo ein varslar alarm om at ein vaksinekontrakt på 1,6 milliardar dollar vart tildelte Novavax Inc. på tvers av innvendingar frå fagfolka i departementet.

Sentralt i desse tildelingane er dr. Robert Kadlec, som er seniorrådgivar i Helsedepartementet. Han er utpeika av president Donald Trump. Kadlec skal ha godkjent dei tre kontraktane over, og også vere ein støttespelar for Zurlos selskap.

Ein talsperson for Helsedepartementet seier til AP at Kadlec ikkje hadde i oppgåve å forhandle kontraktane eller vurdere den tekniske kvaliteten.

Press frå Det kvite husa

Kadlec skal ha stått under press frå Det kvite huset for å komme fram med nye legemiddel raskt. Han skal ha fått signal om å stå fritt i forhold til underordna i departementet, eller det som presidenten gjentekne gonger har kalla «deep state», den djupe staten.

Trump mistenkjer dei for å trenere leitinga etter nye koronamedisinar av politiske grunnar. Dette presset skal vere årsaka til at så mange firma med utesta legemiddel og vaksineprosjekt har fått så mykje støtte.

Når det gjeld Zurlos firma, seier andre firma som produserer blodplasma og medisinske ekspertar som AP har kontakta, at dei ikkje kjenner til Zurlo eller vil kommentere saka..

I august annonserte president Donald Trump at helsestyresmaktene hadde hastegodkjend blodplasma med antistoff frå friskmelde koronapasientar som eit legemiddel. Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB

Republikansk givar

Zurlo sjølv, som er tidlegare leiar i eit farmasiselskap, skriv i ein e-post til AP at koronaepidemien har ført til at firmaet hans har vorte interessant.

– Det er stadig klarare at det ikkje er nok blodplasma, og at svaret er nye produksjonsmetodar som kan utnytte den knappe tilgangen, skriv han.

Førebels er det ingen teikn på at Zurlos teknologi for å auke mengda av blodplasma vil vere ei forbetring over andre metodar.

Ifølgje oversikt over gjevarar til det republikanske partiet, har Zurlo bidrege med fleire tusen dollar, mellom anna til tidlegare senator Rick Santorum som står Trump nær, og som også er deleigar i Zurlos selskap, Plasma Technologies. Santorum har stadfesta at han snakka fram firmaet overfor Kadlec i helsedepartementet, som «ein liten aksjeeigar».