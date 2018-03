Trump bytter ut McMaster

Det kunngjorde president Donald Trump på sin Twitter-konto torsdag kveld. USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton tar over jobben 9. april.

Trump takker McMaster for en «fremragende jobb» og skriver at han «alltid vil være min venn». Ifølge en talsperson i Det hvite hus var begge parter enige om McMasters avgang.

McMaster er Trumps andre nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han etterfulgte Michael Flynn, som måtte gå etter bare tre uker i jobben etter at det ble avslørt at han hadde løyet om sin kontakt med Russland. .

USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton blir ny nasjonal sikkerhetsrådgiver. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ikke uventet

Nyheten om at McMaster slutter kom halvannen uke etter at Trump kunngjorde at utenriksminister Rex Tillerson hadde fått sparken.

Utskiftingen av McMaster kom ikke uventet. De siste ukene har det versert en rekke rykter om at sikkerhetsrådgiveren skulle byttes ut.

Det hvite hus gjentatte ganger har avkreftet dette en rekke ganger.

McMaster kommer dermed på den etter hvert lange lista over Trump-medarbeidere som har blitt sparket eller sluttet. Les mer:

Nyheten om at McMaster slutter kom halvannen uke etter at Trump kunngjorde at utenriksminister Rex Tillerson hadde fått sparken. Foto: Pius Utomi Ekpei / AFP

Konservativ politiker

USAs nye nasjonale sikkerhetsrådsgiver John Bolton er kjent som en konservativ amerikanske politiker.

Under tidligere president George W. Bush var han USAs ambassadør til FN fra august 2005 til desember 2006. Nyhetsbyrået AP skriver at Bolten er en av de mest splittende utenrikspolitiske ekspertene som har jobbet som FN-ambassadør.

Byrået skriver også at han har vært en aggressiv stemme med en krigslignende framgangsmåte i republikanske utenrikspolitiske sirkler i flere tiår.

I likhet med president Trump er han sterkt kritisk til atomavtalen med Iran. Han har tidligere sagt til NRK at han tror Trump vil trekke seg ut av avtalen.

Bolton har to ganger vurdert å stille opp i kappløpet om å bli republikanernes presidentkandidat.

