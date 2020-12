Trump bestilte for lite vaksine - vil forby eksport

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå forsøker president Donald Trump å stanse eksporten av Pfizers vaksine. Han utsteder en ordre om å forby eksport inntil USA er sikret nok vaksine.

– Dette skal sikre regjeringens prioritering og gi vaksine til det amerikanske folk før det blir sendt noe til utlandet, heter det i presidentordren.

Pfizer markerer sin tro på den medisinske forskningen utenfor sitt hovedkvarter i New York. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Presidentordren fører ikke automatisk til at USA får flere doser, sier kilder i Trump-administrasjonen til New York Times.

USAs helsemyndigheter forhandler om å få mer, men Pfizer sier at de i første omgang ikke kan garantere leveranser av flere doser, sier kilder som følger forhandlingene.

Pfizer har tidligere meldt om forsinkelser i produksjonen fordi de mangler råvarer.

USAs myndigheter kan ha liten mulighet til å diktere hva Pfizer skal gjøre. Grunnen er at selskapet ikke har tatt imot offentlig støtte gjennom Warp-prosjektet for vaksineutvikling.

Direktør Roger Samways i American Airlines viser hvordan vaksine skal holdes nedfryst under transport i USA. Bildet er fra Philadelphia International Airport i Pennsylvania Foto: RACHEL WISNIEWSKI / Reuters

En god nyhet for amerikanerne er at en godkjenning av Pfizers vaksine kan komme fra USAs helsemyndigheter allerede fredag. Det skriver Forbes.

Storbritannia har hastegodkjent den. Der startet de vaksinering denne uka.

Kan bli mangel på vaksine

Det var i sommer Det hvite hus fikk tilbud om å bestille mer enn de 100 millioner doser som allerede var avtalt med Pfizer.

Kilder i administrasjonen sier til New York Times at de ikke slo til på tilbudet.

Ingen vaksine er tilgjengelig ennå annonserer et apotek i Burbank, California. Foto: ROBYN BECK / AFP

Det kan ha ført til at andre land rykket framover i køen for å få vaksine produsert i USA, skriver avisa.

Pfizers 100 millioner doser er nok til 50 millioner amerikanere, siden vaksinen må tas i to omganger. Men det er bare et stykke på vei.

I USA bor det mer enn 330 millioner mennesker, ifølge den nye folketellingen i år.

Flere alternativer

USA har i tillegg mulighet til å sette 100 millioner doser vaksine som er bestilt fra selskapet Moderna.

Helsemyndigheter har også skaffet seg mulighet til å kjøpe doser fra produsentene Johnson & Johnson, Novavax og Oxford/AstraZeneca, når disse blir godkjent.

Joe Bidens nyutnevnte helseminister Xavier Becerra ble ikke invitert til Trumps korona-seminar Foto: Rich Pedroncelli / AP

Det er ikke sikkert at Donald Trumps presidentordre får følger for Europa. Grunnen til det er at Pfizer/BioNtech har egne produksjonslinjer i Europa

Til en høringen om koronaviruset og vaksiner i Det hvite hus i går var det ingen fra Joe Bidens nye administrasjon som ble invitert. Det er de som skal håndtere smitteverntiltak og vaksinering etter 20. januar.

Kan bli verre før det blir bedre

I USA øker tallet på koronasmittede, innleggelser og døde.

USAs smitteverntopp Anthony Fauci frykter at smittespredningen knyttet til julefeiringen kan bli en enda større utfordring enn Thanksgiving 26. november.

Smittevernekspert Anthony Fauci, i Det hvite hus i det president Donald Trump forlater en felles pressekonferanse Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Fauci sier han forstår at amerikanerne begynner å bli slitne av koronarestriksjonene og vil feire jul sammen med venner og familie. Men landet er i en kritisk fase hvor ting kan bli mye verre, advarer han.

– Dette kan bli enda verre fordi det er en mye lengre ferie. Det starter flere dager før jul og fortsetter til etter nyttår, sier Fauci.

Forrige uke ble det satt rekorder i antall smittetilfeller daglig, og det er ventet flere dystre smitterekorder utover denne uken.

Ukegjennomsnittet på daglige dødsfall i USA passerte fredag 2000.