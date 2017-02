Trump ber Israel «holde igjen litt» med bosettinger

Artikkelen oppdateres.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans kone Sara ble møtt av president Donald Trump og førstedame Melania Trump utenfor Det hvite hus klokken 18 norsk tid (12.00 lokal tid) og holdt en kort pressekonferanse etter velkomsten.

Etter lovnader om å styrke båndene mellom de to allierte, ble Trump spurt om hvordan han stille seg til Israels bosettinger på den okkuperte Vestbredden.

– Når det gjelder bosettinger, så vil jeg gjerne se at du holder igjen en liten stund, sa Trump i en fleipete tone.

USA brøt tradisjon i FN

Få uker før president Obama gikk av, valgte USA å bryte tradisjonen med å stanse fordømmelser av Israel i FNs sikkerhetsråd. Da spørsmålet om jødiske bosettinger kom opp, avstod USA fra å stemme.

USA har tidligere benyttet vetoretten i FNs sikkerhetsråd 30 ganger for å stanse resolusjoner som handler om forholdet mellom Israel og palestinerne, viser en oversikt fra Security Council Report.

På samme pressekonferanse som Trump ba Netanyahu holde igjen i bosettingspolitikken, gikk Trump hardt ut mot FN.

– Israel er blitt veldig, veldig urettferdig behandlet av FN, mener Trump.

UTENFOR DET HVITE HUS: President Donald Trump og førstedame Melania hilser Benjamin Netanyahu og hans kone Sara velkommen til Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP

Nærmest som vanlig, har det kommet lekkasjer i forkant av dagens pressekonferanse.

Kan gå bort fra tostatsløsning

En kilde i Det hvite hus antydet tirsdag at USA kan gå bort fra tostatsløsningen for Israel og Palestina, et prinsipp som har preget amerikansk politikk i flere tiår.

Da Trump ble spurt om dette på pressekonferansen, svarte han at han er helt åpen på dette spørsmålet.

– Jeg ser både tostatsløsning og enstatsløsning. Jeg vil gå for den partene selv ønsker, svarte Trump og så bort på Netanyahu.

Netanyahu svarte med å si at han er mer opptatt av substansen enn «merkevaren» tostatsløsning. Han mener kilden til konflikten er at palestinerne nekter å anerkjenne staten Israel.

Trumps nye Israel-ambassadør skaper reaksjoner