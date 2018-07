Trump ber Iran aldri true USA igjen

– Hvis ikke vil landet møte konsekvenser som få opp gjennom historien har møtt tidligere, skriver USAs president.

Irans president Hassan Rouhani advarte søndag USAs utenriksminsiter Mike Pompeo om at det kan bli aktuelt å stenge Hormuzstredet om USA «fortsetter å leke med løvens hale».

I ytterste konsekvens kan det bli åpen konflikt, ifølge presidenten.

– Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor, sa Rouhani under en TV-overført tale i Teheran søndag.

Pompeo slo tilbake

Få timer tidligere kalte USAs utenriksminister Mike Pompeo de religiøse lederne i Iran for «hyklerske hellige menn», og sa at USA vil lansere en tv-kanal på farsi.

USAs utenriksminister Mike Pompeo kritiserte Irans ledere, og sa landets regjering ligner på mafia.

Til et publikum i Ronald Reagans presidentbibliotek i Simi Valley i California, som hovedsakelig besto av amerikanere med iransk bakgrunn, fortalte Pompeo om den kommende lanseringen.

Han sa at USA skal starte en kanal på farsi, som skal gå 24 timer i døgnet på tv, radio og i sosiale medier, skriver Reuters.

Pompeo forklarte at den nye farsi-kanalen vil nå ut til iranere i Iran og rundt om i verden.

Hardt ut mot Irans ledere

USAs øverste diplomat kalte under møtet for den iranske diasporaen, de religiøse lederne av Iran for hykleriske hellige menn, som skaffer seg selv enorm rikdom, mens de lar folket sitt lide

– Noen ganger kan det virke som om verden har blitt ufølsomme overfor det autoritære iranske regimet innad i Iran, og voldelige handlinger utenlands. Men det iranske folket tier ikke om deres regjerings misbruk, sa Pompeo

Videre sa han at heller ikke USA og president Donald Trump vil tie.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier Irans president Hassan Rouhani viser at landet blir styrt av noe som ligner mer på mafia enn på en regjering. Han sier at det er opp til iranerne å bestemme landets retning videre.

– Jeg har en beskjed til det iranske folket: USA hører dere. USA støtter dere. USA er med dere, sa Pompeo, før han begynte å snakke om hvordan den iranske regjeringen «hjerteløst undertrykker sitt eget folks menneskerettigheter, verdighet og grunnleggende frihet».

Pompeo la etter møtet i California ut en tweet der det står at «det iranske regimets ideologi har gjort iranerne sinte over ikke å kunne kalle Iran et «vanlig land»».

– Minner om mafia

Utenriksministeren refset også de religiøse lederne i landet, og trakk blant annet fram at ayatolla Makaram Shirazi har tjent over 100 millioner dollar på ulovlig handel med sukker, skriver NTB.

Videre rettet han kritikk mot ayatolla Emami Kashani, som han mener er verdt flere millioner etter at regjeringen overførte flere lukrative gruver til hans stiftelse og mot ayatolla Ali Khamenei, som han mener har et ulovlig sikringsfond til en verdi av 95 milliarder dollar.

– Korrupsjonsnivået blant regimets ledere viser at Iran styres av noe som minner mer om en mafia, enn en regjering, sa Pompeo.