Trump beordrer alle amerikanske selskaper å «se etter alternativer» til Kina

Tidligere fredag kunngjorde Kina at det vil innføre straffetoll på flere amerikanske varer som en del av handelskrigen mellom USA og Kina.

«Den enorme mengden penger som er tjent og stjålet av Kina fra USA, år etter år, tiår etter tiår, vil og må STANSE. Våre storslagne, amerikanske selskaper er herved beordret til å umiddelbart se etter et alternativ til Kina, inkluder å hente sine bedrifter HJEM og lage sine produkter i USA», står det i en fire meldinger lang Twitter-tråd.

Tidligere fredag kom Trump også med et nytt og oppsiktsvekkende utfall mot USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Powell ble utnevnt av Trump selv i fjor.

«Mitt eneste spørsmål er, hvem er vår største fiende, Jay Powell eller formann Xi?» skrev presidenten, med henvisning til Kinas president Xi Jinping.

Umiddelbart børsfall

USAs president kan ikke pålegge amerikanske selskaper om å trekke seg ut fra Kina. Trump ga heller ingen detaljer om hvordan en slik ordre kunne bli satt ut i livet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Børsene i USA reagerte umiddelbart. Den brede S&P 500-indeksen gikk ned med over 1 prosent da Twitter-meldingen om Kina ble lagt ut. Industriindeksen Dow Jones og teknologiindeksen Nasdaq reagerte på samme måte.

Kinesisk opptrapping

Tidligere fredag ble det klart at Kina planlegger å innføre toll på ytterligere amerikanske varer til en verdi av over 75 milliarder dollar, blant annet på amerikanske biler og bildeler, skriver NTB.

Trump har varslet at han vil komme med sitt svar på den kinesiske straffetollen senere fredag.

Det er bare den siste utviklingen i den pågående handelskrigen mellom de to stormaktene. Kina advarte forrige uke om at det ville få konsekvenser dersom USA gjennomfører innføringen av toll på kinesiske varer til en verdi av over 300 milliarder dollar.

De kinesiske tollsatsene vil bli implementert 1. september og 15. desember, ifølge kinesiske myndigheter. Kina opplyser at tollsatsen på henholdsvis amerikanske biler og bildeler vil være på 25 og 5 prosent. De blir innført 15. desember.