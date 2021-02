Trump avviste å be mobben stanse angrepet på Kongressen

President Donald Trump skal i samtalen ha avvist å be tilhengjarane sine om å avbryte angrepet på nasjonalforsamlinga 6. januar, melder CNN.

Trump skal ha svara: «Vel, Kevin, eg trur at desse folka er meir opprørt over valresultatet enn du».

McCarthy skal ha blitt so opprørt at han svara: «Kven faen trur du at du snakkar til?»

Samtalen utvikla seg deretter til ein rope-kamp mellom dei to som utveksla skjellsord.

Opplysninga vart kjent natt til laurdag etter at dagens forhandlingar i riksrettssaka var avslutta i Washington DC.

CNN oppgir at dei har fått opplysningane frå ikkje namngitte kjelder innan det republikanske partiet som har opplysningane frå McCarthy.