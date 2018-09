Trump avviser dødstall fra Puerto Rico

Donald Trump viser til at det var registrert mellom 6 og 18 døde da han reiste fra øya, etter at orkanen hadde herjet der i september i fjor. Trump sier tallene ble høynet lenge etterpå. Og det stemmer.

I månedene etter at Maria hadde feid over Puerto Rico, var det mye uenighet om dødstallet. I august ga guvernør Ricardo Rossello ordre om at det offisielle tallet heretter skulle være 2.975.

– Selv om det er et anslag, er det vitenskapelig basert, sa Rossello.

Høyere dødstall i månedene etter orkanen

Tallet er basert på en uavhengig gransking fra George Washington University. De første tallene viste at 64 personer døde som en direkte årsak av orkanen, melder BBC. Men forskerne så også på dødsårsaker i løpet av de seks månedene som fulgte. Da ble registrert at mennesker døde som en direkte følge av strømmangel, skitten vann og dårlig helsehjelp.

Dermed fant de ut at antall dødsfall var 22 prosent høyere enn i samme periode i et gjennomsnittlig år, uten en dødbringende orkan.

En annen studie fra Harvard University tidligere i år anslo at rundt 4.600 mennesker ble registrert døde i de tre månedene etter uværet.

Trump har tidligere skrytt av innsatsen for å hjelpe puertoricanerne etter orkanen, men fikk kraftig kritikk for det.