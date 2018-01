Trump avvikler valgfuskkommisjon

Han begrunner avgjørelsen med at en rekke delstater har nektet å overlever opplysninger om velgerne til kommisjonen som offisielt går under betegnelsen «Presidentens rådgivende kommisjon for valgintegritet».

Sarah Huckabee Sanders Foto: Jim Watson / AFP

– I stedet for å gå inn i en langvarig juridisk dragkamp på skattebetalernes regning, har presidenten signert en ordre som oppløser kommisjonen. Han har bedt departementet for innenrikssikkerhet avgjøre administrasjonens neste skritt, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus onsdag.

Kritikere så kommisjonen som et ledd i en konservativ kampanje som skulle fjerne fattige velgere og velgere med minoritetsbakgrunn fra valgmanntallet.

De mener også at målet med kommisjonen var å rettferdiggjøre grunnløse påstander fra Trump om at fusk førte til at han ikke fikk flere stemmer enn Hillary Clinton i presidentvalget for et drøyt år siden.

Skulle «ettergå sårbarheter»

Oppdraget til kommisjonen var å ettergå «sårbarheter» i det amerikanske valgsystemet. De skulle også undersøke mulige tilfeller av feilaktig stemmegivning, forfalsket velgerregistrering og bedrageri i forbindelse med selve valget.

President Trump hevdet gjentatte ganger i 2016 at det amerikanske velgermanntallet er fullt av feil, at det inneholder navn på folk som er døde, registrert i to stater, og ulovlige innvandrere.

Tidligere har han sagt at mellom 3 og 5 millioner stemmer ble ulovlig avgitt under valget i 2016, men uten at han har kunne legge fram håndfaste bevis for dette.

Det var ventet at kommisjonen skulle fremlegge sine funn i 2018.