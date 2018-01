Trump avlyser London-besøk

Trump skulle etter planen reise til Storbritannia neste måned for å åpne USAs nye ambassade i London.

– Grunnen til at jeg avlyser turen min til London er at jeg ikke er en stor fan av at Obama-administrasjonen har solgt kanskje den best plasserte og fineste ambassaden i London for småpenger bare for å bygge en ny en på et sted langt unna for 1,2 milliarder dollar. Dårlig avtale. Ønsket at jeg skulle klippe snor-Nei, skriver Trump på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Britiske medier melder også at Trumps besøk er avlyst.

Avisen The Guardian skriver, med henvisning til regjeringskilder, at Trump ikke vil reise til London av frykt for å bli møtt med masseprotester, mens Daily Mail skriver at Trump avlyser fordi han er redd for å ikke bli tatt godt imot.

Den britiske statsministeren Theresa May og USAs president har truffet hverandre flere ganger, men forholdet har surnet etter at May har kritisert flere av Trumps utbrudd på Twitter. Foto: Luca Bruno / AP

Omstridt besøk

Det var statsminister Theresa May som i fjor inviterte Trump til statsbesøk til Storbritannia. Men mange aktivister har varslet at de vil demonstrere mot besøket, mens flere folkevalgte politikere ville gjøre det de kunne for å nekte presidenten å tale i Parlamentet.

Den britiske statsministeren måtte tåle kritikk for at regjeringen inviterte Trump på statsbesøk og ikke bare et vanlig arbeidsbesøk, rett etter presidentinnsettelsen i januar i fjor.

Det vanlige er at presidenter ikke inviteres til fullt statsbesøk, som innebærer audiens og gallamiddag hos dronningen, før man har sittet en god stund. Trump selv skal ha ytret et ønske om et møte med dronningen.

Mange så derfor statsbesøk-invitasjonen og tilfredsstillelse av Trumps ønske som en del av Brexit-strategien, hvor Storbritannia trenger nye politiske bestevenner, ikke minst handelsmessig.

May er en av dem som har truffet den amerikanske presidenten oftest, av utenlandske politiske ledere. Men forholdet har kjølnet noe, etter at May offentlig har tatt til motmæle mot Trumps tvitring om og beskrivelser av ulike britiske forhold.

Pinlig møte

Mange briter har ment at det vile være pinlig for dronning Elizabeth å måtte ta imot Trump på Buckingham Palace.

Den britiske regjeringen har ikke kommentert opplysningene om avlysningen ennå.

Både Guardian og Daily Mail skriver at det blir utenriksminister Rex Tillerson som kommer til London for å foreta den offisielle åpningen av USAs nye ambassade.