Trump avblåser krigen mot lobbyistene

– Han forkaster nå dette. Det var et søtt slagord, men han kommer ikke til å bruke det mer, sier Trumps nære rådgiver Newt Gingrich.

Gingrich erkjenner at det vil koste mye tid og krefter å gå til krig mot de utallige lobbyistene og særinteressene som er representert i Washington.

Etikkreform

Gingrich sier Trump likevel er opptatt av essensen bak valgkampslagordet «Drain the swamp», og at han blant annet vil forby sine overgangsansatte og medlemmer av administrasjonen å drive lobbyvirksomhet i fem år.

Trump vil heller ikke ansette lobbyister i staben.

– Trumps etikkreform går raskt fremover. Vi kommer til å endre måten ting gjøres på i Washington og sette det amerikanske folket først, sier talsmann for overgangsstaben Jason Miller.

Mislikte slagordet

«Drain the swamp» var et populært slagord under valgkampen og ble ropt taktfast av Trump-tilhengere sammen med «build the wall» og «lock her (Clinton red.anm.) up».

Trump selv skal angivelig ikke ha vært like entusiastisk over slagordet som det tilhengerne hans er.

– Morsomt hvordan det slagordet slo an. Noen sa «drain the swamp» og jeg sa «å, det er urealistisk. Det er forferdelig», sa Trump da takketurneen hans var i Des Moines i Iowa denne måneden.

Trump forklarte at han likevel forsøkte seg på å bruke det og ble slått i bakken av responsen.

– Så begynte jeg å elske det. Drain the swamp, det er sant. Det er sant. Drain the swamp.

Gingrich sier til NPR at Trump nå kanskje føler at han kanskje bør opptre mer verdig som president og ikke lenger vil lede an folkemengden med å rope slagord.