Trump åpen for å møte Iran

Konflikten med Iran ble hovedsaken da toppmøtets vert, president Emmanuel Macron og USAs president Donald Trump møtte pressen i ettermiddag.

Macron fortalte om et fransk initiativ for å redde Iran-avtalen fra 2015, og sa at det er et behov for å forbedre denne avtalen for å unngå at konflikten mellom USA og Iran fortsetter å eskalere.

Ifølge Macron er Irans president, Hassan Rouhani, villig til å møte den amerikanske presidenten for å drøfte situasjonen.

Donald Trump sa på pressekonferansen at han er positiv til den franske presidentens Iran-diplomati. Foto: Andrew Harnik / AP

Et annet Iran

President Trump sa på pressekonferansen at Iran ikke er dert samme landet som da han ble president for to og et halvt år siden.

– Da jeg kom til makten var Iran terrorstat nummer én, og innblandet i terrorvirksomhet i 18 ulike områder. For meg var det derfor latterlig å gi landet enorme summer som del av en atomavtale, sa Trump.

Men i dag mener den amerikanske presidenten at mye er endret, og på spørsmål fra journalistene om utsiktene til et møte, sa han følgende:

– Hvis omstendighetene er riktige, er jeg villig til å møte Irans president.

Diplomatisk suksess?

På sin egen pressekonferanse rett etter fellesopptredenen med president Trump sa Macron at han i løpet av de neste timene ville snakke med Irans president Hassan Rouhani for å følge opp det som er skjedd på G7 møtet.

Den franske presidenten la ned mye energi i Iran samtalene under den første arbeidsmiddagen og tok også en sjanse da lot Irans viseutenriksminister dukke opp på et overraskende besøk og selv deltok i samtaler på siden av G7-møtet.

Dersom et møte mellom Rouhani og Trump nå faktisk finner sted om noen uker har den franske presidenten lykkes å gjøre årets G7 til en diplomatisk suksess.

Dette bildet bla tatt nær Abuna i den brasilianske delstaten Rondonia i helgen. Foto: Carl De Souza / AFP

«Redd Amazonas»

Et annet spørsmål som har preget toppmøtet i franske Biarriz er skogbrannene i Amazonas, og G7-toppmøtet vedtok å bevilge 20 millioner dollar, 180 millioner kroner, til arbeidet med hjelpe Brasil og andre land som er rammet av skogbrannene.

Men Brasils president Jair Bolsonaro tar skarpt avstand fra G7-landenes initiativ, og skriver dette på sin Twitter-konto:

Vi kan ikke akseptere at president Macron kommer med upassende og billige angrep på Amazonas. Heller ikke at han lanserer ideer om at en allianse av G7-land skal «redde» regnskogen, som om dette er en koloni eller et område uten eier.

Hard kritikk

Kritikken har vært hard mot Brasils president Jair Bolsonaro den siste uken. Både miljøvernorganisasjoner og verdensledere beskylder Bolsonaro for å ha bidratt til for mye avskoging i regnskogen.

Tonene har vært spesielt hard mellom Bolsonaro og Macron.

Brasils president Jair Bolsonaro lovet under valgkampen at han ville åpne for mer næringsvirksomhet i Amazonas. Foto: Adriano Machado / Reuters

Avskogingen i Amazonas er blitt kraftig redusert de siste par tiårene, men miljøorganisasjoner mener Bolsonaro nå har snudd trenden, og at det bidrar til de mange brannene i regnskogen i år.