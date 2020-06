Trump antyder at dyttet demonstrant kan ha vært en felle

Demonstranten, identifisert som 75 år gamle Martin Gugino, ble dyttet under en demonstrasjon i byen Buffalo, New York torsdag.

Gugino omtales blant venner som en fredsaktivist, som blant annet har vært aktiv i bevegelsen mot atomvåpen i USA.

Tirsdag skriver president Donald Trump på Twitter at det hele kan være en felle, og at det kan være den antifascistiske Antifa-bevegelsen Antifa som står bak.

Trump har tidligere sagt at Antifa vil bli erklært som en terrororganisasjon.

Innlegget har vakt stor interesse, både med fordømmelser og støtteerklæringer.

En av politifolkene dyttet Gugino med en batong og en annen med hånden. han falt bakover og slo hodet i bakken.

Gugino er fortsatt innlagt på sykehus etter hendelsen. Tilstanden hans ble først omtalt som alvrolig, men stabil.

Politiet sa etterpå at mannen ble skadd da han snublet og falt. Etter å ha sett videoen, beordret imidlertid politisjef Byron Lockwood etterforskning.

De to er nå siktet for vold. I protest mot at de to er siktet, har 57 politibetjenter trukket seg fra politiets beredskapsgruppe.

Dette er én av mange hendelser under demonstrasjonene mot politivold og rasisme i USA den siste tiden, som har satt sinnene i kok.

Demonstrasjonene etter George Floyds død har vært mange – fra de startet i USA og spredte seg over store deler av verden.

Floyd døde under en arrestasjon 25. mai. De fire involverte, forhenværende politibetjentene er siktet for drap og medvirkning til drap.

