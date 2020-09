Fra Rosehagen i Det hvite hus nominerte president Donald Trump Amy Coney Barrett som kandidat til ny høyesterettsdommer lørdag kveld.

– Jeg har studert deg, og du er veldig klart kvalifisert, sa Trump til Barrett som sto ved hans side.

Amy Coney Barrett takket president Donald Trump for tilliten.

– Jeg er dypt beæret for tilliten jeg har fått av deg. Jeg elsker USA og jeg elsker grunnloven til USA, sa Barrett

Hun nomineres til etterfølger etter høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som døde 18. september.

– Flagget er fortsatt på halv stang etter Ruth Bader Ginsburg. Hun var et eksempel for oss alle, sa Barrett da hun holdt tale fra Rosehagen.

Mor til syv

Barrett er mor til syv barn, og trakk frem familien sin i talen.

– Mine barn er mine største gleder. Jeg er vant til å være i en gruppe med ni personer, nemlig min familie, poengterte hun.

Barrett sa også at hun er ydmyk over tanken på å tjene i høyesterett, en institusjon som tilhører hele landet.

– Presidenten har nominert meg til høyesterett og den institusjonen tilhører oss alle, og jeg vil gjøre det jeg kan for å tjene dere, sa hun.

Vil føre til en mer konservativ høyesterett

Det har tidligere vært kjent at Amy Coney Barrett skal ha vært presidentens favoritt.

Amy Coney Barrett er født i New Orleans. Hun har jobbet som jusprofessor ved Notre-Dame law School før hun ble dommer.

Hun skal ha stått på listen til Trump over aktuelle kandidater siden 2017.

Barrett er praktiserende katolikk, hun har adoptert to av barna sine fra Haiti. Hun skal også være abortmotstander, noe som er viktig for mange av Trumps velgere.

Må godkjennes av Senatet

Nominasjonen er Trumps tredje til USAs høyestrett.

Ved å velge Barrett vil en allerede konservativ rett bli tatt enda mer til høyre. Fordi Høyesterettsdommere sitter på livstid og tar stilling til høyst politiske spørsmål kan dermed Trump være med på å prege amerikansk politikk i mange tiår fremover.

– Dette er min tredje nominasjon, og det er et veldig stolt øyeblikk, sa Trump fra rosehagen.

Hvis Barrett blir godkjent av Senatet vil det gi de konservative i høyesterett et flertall på 6–3.

Det å utnevne høyesterettsdommere blir regnet som den viktigste arven etter et presidentskap.

Amy Coney Barrett Foto: Robert Franklin / AP

Barrett var onsdag på et møte med presidenten i Det hvite hus. Der skal hun ha overbevist Trump om at hun er den rette kvinnen for jobben.

Blir hun valgt inn, vil hun bli den yngste høyesterettsdommeren.

Lørdag er det bare 38 dager til valget i USA 3. november. Det betyr at tiden er knapp hvis det republikanske flertallet skal få godkjent sin kandidat før valgdagen.

Varsler rask avstemning

Republikanerens flertallsleder Mitch McConnell sier senatet vil stemme over nominasjonen i løpet av de neste ukene.

– President Trump kunne ikke ha gjort et bedre valg. Dommer Amy Coney Barrett er en eksepsjonelt imponerende jurist, og en svært kvalifisert kandidat til USAs høyesterett, sier McConnell.

– Senatet vil evaluere denne nominasjonen basert på Barretts objektive kvalifikasjoner. Men senatet kan ikke se vekk fra at denne kandidaten allerede har vunnet nasjonens beundring, opplyser han.

Biden ber Senatet vente

Presidentkandidat Joe Biden oppfordrer senatet om å vente med å godkjenne Barrett til etter valget i november.

– Senatet bør ikke fylle denne ledige plassen før etter at det amerikanske folket har valgt deres neste president og den neste kongressen, sa Biden kort tid etter at nominasjonen ble offentliggjort, sier han.

Det ble stor dragkamp mellom republikanerne og demokratene da Barack Obama ønsket å nominere en kandidat ni måneder før valget i 2016.

Det endte da med at republikanerne blokkerte nominasjonen til valget var avholdt, og Trump fikk i stedet nominere sin kandidat etter å ha vunnet valget.