Med 52.000 nye smittede i løpet av et døgn, fortsetter spredningen av koronaviruset i USA i rekordhastighet.

Flere amerikanske delstater reverserer nå planene om å gjenåpne samfunnet: I California har guvernøren gitt ordre om å stenge barer, restauranter, kinoer og museer igjen i store deler av delstaten, etter forsiktige forsøk på å tillate økt aktivitet.

Det er varslet flere tiltak i forkant av feiringene i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli. I et TV-intervju på kanalen Fox Business i natt varslet den amerikanske presidenten at også han er tilhenger av å bruke ansiktsmaske for å begrense smittespredning.

– Jeg ville tatt på maske hvis jeg var i en tett folkemengde, absolutt, sa presidenten i intervjuet. Trump la til at han egentlig liker hvordan han ser ut med maske.

KORONA-RESTRIKSJONER: I store deler av California stenges restauranter, barer og kinoer ned igjen. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Kontroversielle masker

Ansiktsmaskene har framstått som et kontroversielt politisk spørsmål i USA de siste ukene. Amerikanske smittevernmyndigheter har anbefalt ansiksmasker for å begrense koronaspredning, men en del av Donald Trumps ivrigste tilhengere har sett maskene som et forsøk på å knebling, eller som et provoserende symbol på en sykdom de mener ikke er så alvorlig. Demonstranter i Texas har marsjert under paroler om at maskepålegg er «tyranni». I Florida har maskemotstandere gått til søksmål for å bevise at smitteverntiltaket bryter med amerikanernes konstitusjonelle rettigheter.

President Trump har selv gjort narr av maskebruken til sin motkandidat før høstens presidentvalg, Joe Biden. Tidligere i vår forklarte Trump at han ikke trodde han selv ville bruke maske selv da helsemyndighetene anbefalte det:

– Å bruke maske mens jeg hilser på presidenter, statsministere, diktatorer, konger, dronninger - jeg ser det bare ikke for meg, sa han den gangen.

Justisministeren i Michigan kalte ham et hissig barn, da Trump nektet å ta på seg maske ved et fabrikkbesøk i delstaten i mai.

MASKERT: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har lenge anbefalt ansiktsmaske for å hindre koronasmitte. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Kommer til å forsvinne

President Trump varslet ikke noe nasjonalt påbud om maskebruk, men understrekte i stedet at det er et unødvendig smitteverntiltak i et land der mange bor langt unna andre mennesker.

Hvis folk synes det er greit å bruke maske, bør de gjøre det, forklarte presidenten i intervjuet med Fox Business, før han la til at han fortsatt mener koronaviruset kommer til å forsvinne av seg selv en dag.