– Reisen var vanskelig. Vi måtte betale mye penger underveis. Da vi kom over grensen hadde vi ikke mer igjen, men vi har fått hjelp av en kirkelig organisasjon til bussbillett og klær.

Santos Ruiz og sønnen Miguel på 11 år sitter på busstasjonen i McAllen like ved den meksikanske grensen og venter på bussen til San Antonio. Der skal de bytte, og så skal de videre til Knoxville i delstaten Tennessee.

– Der har jeg en venn. Der skal vi prøve å skape oss et nytt liv, sier Santos.

Han håper kona og datteren på fire år som er igjen i Honduras, kan komme etter.

I bur på betongulv

Santos og en kvinne fra Guatemala med to barn som han møtte på veien nordover, er blant de heldige. De slapp unna med to døgn i «fryseboksen». Det er navnet på mottaket der de som kommer over grensen for å søke asyl blir samlet opp.

En kvinne fra en liten landsby i Guatemala med to små barn. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I store bur venter de på å få sakene sine registrert. Fram til 20. juni, skilte myndighetene mange foreldre og barn her, sendte foreldrene i varetekt og barna til mottak rundt om i landet.

Men president Trump avblåste separasjonspolitikken for to uker siden.

Barn og voksne venter på betonggulv ved et mottakssenter i Rio Grande-dalen. Myndighetene gir lite informasjon om hvor lenge immigranter holdes i slike bur som dette. Foto: Handout . / Reuters

Det kommer så mange fedre med barn at myndighetene ikke har plass til å forvare mange av dem. Derfor var Santos og Miguel heldige og slapp fri. De kan reise til Tennessee der de skal vente på å få asylsøknadene sine behandlet.

Vold og fattigdom er grunnene til at de kom. De fleste oppgir samme årsak.

3000 venter på gjenforening

Det er flere familier her på busstasjonen, men ingen har mistet barna sine.

De som sitter i varetekt her nede ved grensen i Texas, og i mange andre delstater, venter på at asylsøknadene deres skal bli behandlet.

Bare noen få har så langt blitt gjenforent med barna sine.

Angelica Rebekka Gonzales Garcia (31) fra Guatemala er av dem.

Det hjerteskjærende møtet på torsdag med den åtte år gamle datteren hun ikke hadde sett på 55 dager har fått stor oppmerksomhet.

– Unnskyld barnet mitt. Kan du tilgi meg for det jeg har gjort mot seg, gråter Angelica.

Mens hun satt i varetekt i Colorado, ble datteren holdt i et barnemottak i Texas hvor hun også feiret 8-årsdagen sin. Et kobbel med advokater måtte til for å få saken avgjort raskt.

Svært forvirrende.

– Foreldrene forstår ikke hva som skjer, de vet ikke når de skal få se barna. og de sier de får ulik informasjon hele tiden, sier advokat Luis Capos. Han hjelper foreldrene som sitter i Port Isabel, et stort lukket transittmottak i nærheten. Flere hundre foreldre som har mistet barna sine, sitter her.

Bernt Beckert, Leslie Thorm Luis Capo fra Dallas er blant mange advokater som nå uten betaling forsøker å hjelpe foreldre som sliter med å få barna tilbake. Her er de utenfor Port Isabel Detention Center der svært mange foreldre som tok seg ulovlig over grensen har sittet i flere uker. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Noen av dem har fått beskjed om at de vil få barna tilbake om de lar seg deportere.

– Andre er hele tiden blitt fortalt at de skal få se barna om 24 eller 48 timer, men så skjer det ikke, sier Capo.

En føderal dommer i California krever at alle barn under fem år skal gjenforenes med foreldrene innen tirsdag 10. juli, og alle mellom 5 og 18 år innen 26. juli.

Men fredag ba Trump-administrasjonen om utsettelse når det gjelder de større barna, fordi de sier det vil ta tid å DNA-teste alle sammen. Barna er spredt over hele USA.

Helse- og sosialdepartementet sa også at det er nærmere 3000 barn som fortsatt skal gjenforenes med foreldrene sine. Tidligere har de operert med rundt 1000 færre, og at 100 av barna er under 5 år. 19 av disse små barna har foreldre som allerede er blitt deportert.

Gikk inn i USA

Maria Cordero har tatt NRK med ned til grensegjerdet like ved huset sitt.

Hun bor hundre meter fra elva Rio Grande som skiller USA og Mexico, og noen hundre meter fra det rustrøde gjerdet som i dag bare er stolper satt ned i bakken med 20 centimeters mellomrom.

– Jeg kom gående inn i landet akkurat her for 24 år siden. Jeg kom hit ulovlig, så jeg kan identifisere med alle dem som kommer nå.

Slik ser grensegjerde ut der Maria Cordero bor. Selv vandret hun inn i landet etter å ha krysset Rio Grande for 26 år siden, men da var ikke dette gjerdet her. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Det er mange åpninger en kan komme inn gjennom her, men først må en krysse Rio Grande. Risikoen er svært stor for å bli stanset av grensepoliti. Det er også kontrollposter langt inne på amerikansk jord.

Maria ha fått permanent oppholdstillatelse, barn og barnebarn, og jobber som grasrotkoordinator i American Civil Liberties Union.

I dette området rett ved grensen, bor mange som er blitt deportert og deretter har sneket seg inn i landet igjen.

Vant til at familier skilles

– Vi kan identifisere oss med familien som blir adskilt, for her er det stadig flere familier som lever fra hverandre.

Maria viser meg video av politifolk som pågriper ulovlige innvandrere fordi de ikke har gyldige dokumenter. Mange flere enn før bli stoppet når de for eksempel er ute og kjører bil.

– Trafikkpolitiet er også svært aktive i dette arbeidet her i Texas nå, forteller Maria.

Organisasjonen ACLU, som Maria Cordero jobber for, har samlet inn video av ulovlige innvandrere som blir pågrepet av trafikkpoliti og andre politistyrker. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

App for dem som blir pågrepet.

Hun viser fram en app organisasjonen hennes har laget som de som er i landet ulovlig kan bruke. Den gir deg mulighet til å starte videofilming på telefonen dersom du blir pågrepet. Videoen du tar opp, vil automatisk sendt til tre kontakter du oppgir i appen. De får også videre vite hvor du, er slik at de kan komme å hente deg.

– Du kan også legge inn meldinger som «Kan du hente barna mine på skolen?», forklarer Maria.

Migra heter appen de som er redde for å bli pågrepet kan bruke for å varsle pårørende om hvor de er og hva som har skjedd. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I en familie hun vet om, ble begge foreldrene deportert for ett år siden da de ble stoppet på vei til kirka i bilen sin.

– De fire barna deres bor nå hos en onkel her i Brownsville. Fredag ettermiddag krysser de grensen og drar til foreldrene i Mexico, forklarer Maria.

Maria Cordero mener politikerne i Washington ikke forstår hvordan folk lever her nede. Immigrasjonssystemet er lovløst og ødelagt. Noe må forandre seg.

– Men bør det ikke være en grense for hvor mange mennesker som kan få komme til USA?

– Det er et vanskelig spørsmål. Historisk er vi et land folk har kommet til. Vi ønsker å sette oss ned og finne løsninger som kan løse problemene.

Maria mener politikere i Washington ikke forstår hvordan det er å bo her nede ved grensen.

– Her har folk sitt levebrød og sine familier, og ofte har de eiendom også. De vil alltid forsøke å komme tilbake selv om de blir deportert, sier hun.