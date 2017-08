Trump-administrasjonen ber departement unngå å bruke ordet «klimaendringer»

Etter at Donald Trump ble president ble de ansatte i departementet fortalt at de skal unngå å bruke flere ord og uttrykk knyttet til klima, skriver The Guardian.

Avisen skal ha fått tilgang på eposter som viser at Trump-administrasjonen har hatt sterk innflytelse på ordbruken generelt rundt teamet klima.

E-post-utvekslingen er mellom jordbruksdepartementet og det amerikanske naturressursenes konserveringssenter (NRCS).

Ord man bør unngå

Departementet har forfattet en liste over uttrykk som bør unngås, og har forslag til uttrykk man kan bruke isteden.

For eksempel bør «klimaendringer» unngås til fordel for «ekstremvær».

Og i stedet for «tilpasning til klimaendringer» bes de ansatte vise til «tilpasning til ekstremvær». Snakk om å «redusere drivhusgasser» bør unngås til fordel for å «bygge organisk jordmateriale, og øke effektiviteten av næringsvirksomheten».

I eposten som er datert den 16. februar, 27 dager etter Donald Trumps innsettelse, skriver direktør for jordhelse Bianca Moebius-Clune at de ikke har noen intensjon om å endre driften, bare måten de omtaler klima på.

– Det er mange fordeler med å gi karbon vind i seilene. Skadebegrensing overfor klima er bare en av dem, skriver hun.

Andre prioriteringer

I en annen e-post, datert den 24 januar, kun tre dager etter Trumps innsettelse, skriver programleder for NRCS, Jimmy Bramblett, at de ansatte i jordbruksdepartementet ble gjort oppmerksomme på at den nye administrasjonen ikke hadde fokus på klimaendringer.

– Det er tydelig at en av den tidligere administrasjonens hovedprioriteringer ikke tilsvarer den innkommende administrasjonens, nemlig klimaendringer.

Bramlett oppfordret til «klokskap» om man ville omtale klimagasser, og sa at alt arbeid på luftkvalitet knyttet til disse gassene kunne avsluttes.

USA trekker seg fra Parisavtalen Du trenger javascript for å se video.

Tror ikke på klimaendringer

Trump-administrasjonen har tidligere blitt kritisert for håndteringen av klimaspørsmål.

På Det hvite hus' nettside står det at Trump er bestemt på å skrape USAs klimaplan.

I mars trakk også Trump USA ut av Parisavtalen, fordi han mente avtalen «straffet USA».

Presidenten har dessuten uttalt at han ikke tror på klimaendringer, og har hevdet at det er en «bløff diktet opp av Kina».