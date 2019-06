Trump «blir gjerne bestevenn» med Iran: – La oss gjøre Iran «great again»

Forholdet mellom Iran og USA har vært anstrengt lenge, men den siste tiden har stemningen gått fra iskald til opphetet.

I et intervju med NBC News fredag sa Trump at han ikke ønsket en krig med Iran – samtidig som han minnet om at en eventuell krig ville ende med at Iran ble «utslettet».

Uttalelsene kom kort tid etter at det ble kjent at Trump hadde stoppet tre militærangrep mot Iran – bare 10 minutter før angrepene skulle skje. Nå har Trump igjen snakket med amerikanske journalister ved Det hvite hus om veien videre når det gjelder Iran.

– Kan bli bestevenner

Trump sier blant annet at det er viktig med «en ny start». Han sier også at han har en plan om å gjøre Iran «great again», ifølge Reuters, og spiller med det på slagordet fra valgkampen i 2016.

Ifølge AFP sier Trump at han kommer til å bli Irans beste venn om landet avvikler sitt atomprogram, og påpeker at landet da kan bli «veldig rikt».

– Vi kommer ikke til å tillate at Iran skaffer seg atomvåpen. Når de går med på det (å avskaffe atomvåpen, journ. anm.), så kommer de til å få et veldig rikt land. De kommer til å bli så lykkelige, og jeg kommer til å være deres beste venn, sier Trump, og legger til:

– Jeg håper det skjer.

Trump var lørdag på vei til Maryland og Camp David. Foto: Saul Loeb / AFP

– Håper de bryr seg om folkene sine

Trump er imidlertid ikke mer forsonende enn at han varsler enda tøffere sanksjoner mot Iran, i et forsøk på å strupe landets atomprogram.

Trump påpeker samtidig at det fortsatt kan bli aktuelt med militære løsninger på konflikten. Trump varsler også at han skal reise til landstedet ved militærforlegningen Camp David i Maryland, for å diskutere situasjonen med sine rådgivere.

– Forhåpentligvis er Iran smarte, og bryr seg om folkene sine, sier Trump, som legger til at har mange venner som er iranske.

– Det er kvalitetsmennesker, sier Trump.

Publiserte dronekoordinater

Tidligere denne uken ble det kjent at Revolusjonsgarden i Iran har skutt ned en amerikansk overvåkningsdrone. USA har hevdet at dronen befant seg i internasjonalt lufrom.

Irans utenriksminister Javad Sharif. Foto: Sharif Karim / Reuters

Irans utenriksminister Javad Sharif svarte lørdag med å legge ut flere Twitter-meldinger med kart og koordinater som angivelig viser hvor dronen ble skutt ned.

Ifølge Sharif viser kartet at det «ikke er noen tvil» om at dronen befant seg i iransk luftrom da den ble skutt ned.

Lørdag kom det også meldinger om at Iran skal ha henrettet en person som jobbet for landets forsvarsminister. Mannen, Jalal Haji Zavar, skal ha blitt dømt for å ha spionert for CIA, melder det statlige nyhetsbyrået ISNA, ifølge AFP.

Det er ikke kjent når henrettelsen fant sted.

Denne videoen viser ifølge Pentagon den amerikanske dronen som ble skutt ned tidligere denne uken. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen viser ifølge Pentagon den amerikanske dronen som ble skutt ned tidligere denne uken.