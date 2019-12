Trudeau toner ned baksnakkings-video om Trump: – Alle ledere gir teamet sitt hakeslepp

– Vi hadde et fantastisk møte i går, jeg og presidenten, sa den canadiske statsministeren på en pressekonferanse onsdag i forbindelse med Natos toppmøte utenfor London.

Trump og Trudeau har tidligere vært i heftige krangler og på kollisjonskurs, og Trump har tidligere gått så langt som å kalle Trudeau uærlig og svak.

Mot slutten av fjoråret hadde de to tilsynelatende lagt kranglingen bak seg, og begge statslederne gikk ut og sa at de hadde skværet opp.

Men nå står denne feiden i fare for å blusse opp igjen.

Johnson: – Fullstendig tull

Den mye omtalte videoen viser Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Nederlands statsminister Mark Rutte som spøker om Trump.

Den har vært et hett tema i flere medier det siste døgnet, og onsdag kveld bekrefter Trudeau at statslederne pratet om USAs president.

Da den britiske statsministeren ble konfrontert med videoen av samtalen lit ttidligere, hevdet han at han ikke skjønte hva reporteren snakket om.

– Jeg aner virkelig ikke hva det refereres til, sa Johnson.

Da han fikk spørsmål om det er slik at han ikke tar den amerikanske presidenten seriøst, var han kategorisk i sitt svar.

– Det er fullstendig tull og jeg vet ikke hvor det kommer fra, svarte Johnson.

Justin Trudeau forsøkte å tone ned innholdet i den kontroversielle videoen som gikk sin seiersgang verden over under pressekonferansen onsdag. Foto: Sean Kilpatrick / Sean Kilpatrick

– Jeg så hele teamet hans få hakeslepp

Det var under en mottakelse på Buckingham Palace der de fire statslederne sto sammen og pratet, at deler av samtalen deres ble fanget opp av et kamera de var uoppmerksomme på.

– Er det derfor du er sen? kan man høre Johnson spørre Macron.

– Han var forsinket fordi han holder 40 minutter lange pressekonferanser på sparket, sier Trudeau med noe som tilsynelatende var en referanse til et impulsivt pressemøte Trump holdt etter et møte mellom ham og Macron før mottakelsen.

Deretter virker det som om Macron forteller de andre tre om pressemøtet, men mye av det som blir sagt i videoen er ikke hørbart.

– Jeg så hele teamet hans få hakeslepp, kunne man også høre den canadiske statsministeren si.

Innimellom der hører man tydelig Mark Rutte skyte inn «Fake news media!» og høste latter fra Macron.

Trumps navn ble ikke nevnt i den delen av samtalen man hører på videoen.

Trump: – Trudeau er falsk

På en pressekonferanse før Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel skulle ha møte på sidelinjen av Natos toppmøte, ble den amerikanske presidenten spurt om videoen og spesielt uttalelsene til Trudeau.

– Han er falsk, sa Trump og gjentok det flere ganger under pressekonferansen.

Han hevdet også at Trudeau vitset om han fordi han var opprørt over at Trump påpekte at Canada ikke bruker 2 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar.

– Trudeau er en fin fyr, jeg synes han er veldig hyggelig, men sannheten er at jeg konfronterte ham med at han ikke betaler to prosent, og jeg antar han ikke er fornøyd med det, sa Trump.

Donald Trump har tidligere kalt Trudeau både uærlig og svak blant annet. Kranglingen mellom de to har avtatt det siste året, men nå er det fare for at den blusser opp igjen etter at Trump kalte Trudeau falsk onsdag. Foto: Christinne Muschi / Reuters

Trudeau sier hakeslepp-kommentaren var i forbindelse med at Trump annonserte at det neste G7-møtet vil finne sted på landstedet Camp David.

– Vi var alle overrasket og jeg tror fornøyde da vi hørte at neste G7 vil være på Camp David. Jeg tror det var en uplanlagt kunngjøring. Jeg tror alle ledere har et team rundt seg som fra tid til annen får hakeslepp av uplanlagte overraskelser, som for eksempel denne videoen, sa Trudeau.

Macron eller Rutte har så langt ikke kommentert videoen.