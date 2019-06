Trua med å sprenge stasjonen – mann skoten av politiet

Det var klokka 10.10 i dag at politiet fekk melding om mannen. Dei rykte ut med store mannskap. Ifølgje SVT s reporter på staden, Natalie Medic, har det samla seg mange nysgjerrige på staden, men at politiet prøver å få dei bort.

Politiet har stansa trafikken i gatene rundt og stengt av området. Dei har åtvara folk mot å stimle saman i grupper. Fleire vitne har fortalt at mannen som vart skoten, trua med å sprenge stasjonen i lufta.

– Skaut truande mann

– Politiet har skote ein truande mann inne på sentralstasjonen. Mannen er såra, seier politiet sin pressetalsmann Calle Persson. Han fortel at alle tilgjengelege politipatruljar er på plass, og det er også den nasjonale bombegruppa.

Den skotne mannen er teken til sjukehus med ambulanse. Det er uklart kor alvorleg såra han er.

Politiet fryktar at det er plassert ei bombe inne i glasdelen av stasjonen. Dei har lokalisert ein gjenstand som kan vere ei bombe, men dei fryktar at det kan vere fleire. Vitne har fortalt at mannen hadde fleire vesker med seg.

Calle Persson seier at dei har tømt stasjonen for folk, og at dei ber alle om å halde seg unna stasjonsområdet.

– Høyrde smell

Lotta Helin hadde akkurat parkert sykkelen sin og var på veg inn mot perrongen då ho høyrde smell.

– Eg tenkte først ikkje så mykje på det, men så snudde eg meg og såg ei kvinne som såg heilt sjokkert ut. Og då såg eg massevis av politi og ein mann som sprang rundt. eg såg at politiet skaut og at mannen fall framover, men eg var for langt unna til å sjå kvar han vart treft, seier ho til SVT.

Økonomistudenten Fernando Valerino frå Venezuela var på veg til eksamen då ein mann like ved han inne på stasjonen, brølte på engelsk: «I have a bombe» (Eg har ei bombe), medan han skreik og slo veska si i bakken. Fernando inn i ein butikk like ved. Då han kom ut igjen nokre minutt seinare var mannen skoten av politiet.

Andre pinsedag er vanleg arbeidsdag i Sverige.