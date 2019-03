I blå dress, småprikkete skjorte og slips, og med et hvitt tørkle i brystlomma, inntok den 18 år gammel skoleeleven fra Ohio vitneboksen på Capitol Hill.

– Mitt navn er Ethan Lindenberger og jeg er avgangselev ved Norwalk High School.

Uvanlig ungdomsopprør

Gutten vil gjerne bli prest, men nå står han midt i et ungdomsopprør utenom det vanlige. Han har tatt opp kampen mot sin egen mor for å få lov å vaksinere seg.

– Min mor tror at vaksiner forårsaker autisme og hjerneskader, og at det ikke gagner samfunnets helse og sikkerhet, sier Ethan fra vitneboksen.

– Og det til tross for at slike synspunkter gang på gang har blitt grundig tilbakevist av vitenskapen, sier 18-åringen.

Dermed har mor og sønn valgt hver sin side i kampen mellom den tradisjonelle legevitenskapen og det stadig voksende antallet amerikanere som er skeptisk til vaksiner

"ANTI-VAXXERS": De tildels høylydte gruppene som jobber mot vaksinering var også til stede under høringen i Kongressen Foto: JIM WATSON / AFP

Det er senatets helsekomité som har innkalt Ethan Lindenberger som vitne, etter at amerikanske medier har fulgt historien hans siden før jul..

– Hvordan får jeg vaksiner?

«Foreldrene mine er litt dumme, og tror ikke på vaksiner. Nå som jeg akkurat har fylt 18, hva gjør jeg?», spurte Ethan i et diskusjonsforum på nettstedet Reddit i november.

MESLINGER: MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder. Foto: Damian Dovarganes / Ap

Han hadde aldri fått en vaksine i hele sitt liv, ikke mot meslinger eller kusma, kikhoste eller stivkrampe, vannkopper, røde hunder, polio eller tuberkulose.

Nå fikk han tusenvis av svar, og oppdaget til sin forskrekkelse at den lokale skolehelsetjenesten så på ham som en helserisiko.

Med internett til hjelp spurte han seg fram og leste seg opp, og fra desember har han sørget for å ta de fleste av sprøytene han hadde gått glipp av.

YOUTUBE: Ethan Lindenberger kunngjør at han er innkalt til kongressen for å vitne mot sin egen mor.

Epidemi av meslinger

På verdensbasis økte antallet rapporterte tilfeller av meslinger med 50 prosent fra 2017 til 2018.

I delstaten Washington er det nå erklært folkehelsekrise på grunn av et utbrudd av sykdommen, som er mer smittsom enn ebola.

Minst 70 er smittet ifølge Washington Post. I fjor økte tallet på tilfeller av meslinger i USA med 559 prosent, mye på grunn av økende vaksinemotstand. 2019 ser allerede ut til å bli et nytt dårlig år.

De fleste av dem som blir syke er mellom ett og ti år, og de fleste har ikke blitt vaksinert.

HVEM SKAL BESTEMME? En 12-åring i Olympia, Washington spør om det er foreldrene hennes eller staten som skal bestemme om hun skal vaksineres. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Egentlig må alle barn som skal gå på skole ha MMR-vaksinen i USA, men mange stater har bestemmelser som gjør det mulig for foreldre å la være å vaksinere barna, ved å påberope seg religiøse, moralske eller personlige grunner.

Så sent som i februar ble det arrangert store demonstrasjoner i staten Washington for å beholde foreldrens rett til å bestemme selv om barna skal vaksineres eller ikke.

Mye av skepsisen mot vaksiner spres på sosiale medier, og Facebook har nylig kunngjort at de vil stramme inn for å hindre feilinformasjon.

Verdens Helseorganisasjon, WHO, har utpekt vaksinemotstandere til en av de ti vikigste truslene mot global helse i 2019.

– Tviler på dømmekraften

–Jeg tviler egentlig ikke på omsorgen eller kjærligheten fra min mor, sier Ethan Lindenberger hjemme ved kjøkkenbordet i Norwalk, Ohio.

– Men jeg tviler på dømmekraften hennes.

Foto: JIM WATSON / AFP

Under høringen i helsekomiteen denne uka erklærte en av senatorene at han gjerne skulle vært på besøk hjemme hos Ethan for å høre diskusjonene over middagsbordet. Og hva sier så mamma Jill Wheeler selv etter at sønnen har vitnet i Kongressen?

– Jeg er stolt av ham, men jeg er ikke enig i noe som helst av det han sa, sier hun til Associated Press.

– Og jeg skjønner ikke hvorfor han har blitt reklamegutt for legemiddelindustrien.