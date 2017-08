– Joe Arpaio er kontroversiell. Han har hevet seg selv over loven. Han er dømt fordi han ikke ville adlyde da han fikk beskjed om at han måtte følge den, sier Snoen til NRK.

Han sier denne saken er koblet til ulovlig innvandring og behandlingen av mennesker med enn annen hudfarge enn hvit.

– Ikke særlig klokt

Den tidligere sheriffen Joe Arpaio ble nylig funnet skyldig i å ha brukt trafikkpoliti målrettet mot innvandrere. En føderal dommer har fastslått at praksisen var diskriminerende, og etter planen skulle domsavsigelsen komme i oktober.

Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.

Joe Arpaoi støttet Donald Trump i valgkampen. Foto: Mary Altaffer / AP

The Washington Post skrev lørdag at Trump først prøvde å få justisminister Jeff Sessions til å gripe inn og stanse saken, men at han nektet.

Snoen sier at Trump har fullmakt til å benåde den omstridte sheriffen.

– Men det er ikke særlig klokt. Det er ikke uvanlig å benåde, både Bush og Obama benådet cirka 200 personer, men de gjorde det senere, sier han.

Kritikk fra republikanerne

Trump får også kritikk fra egne rekker, deriblant lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan.

– De som håndhever loven, har et spesielt ansvar for å respektere alle menneskers rettigheter i USA. Vi kan ikke tillate at noen tror det ikke lenger er tilfellet som følge av denne benådningen, sier Ryans talsperson, Doug Andres, lørdag.

Også senator John McCain har vært tydelig i sin kritikk og har gjort det klart at ingen er hevet over loven.

Snoen sier at man kan vurdere denne benådningen som en vennetjeneste siden Trump og Apaio er gamle politisk allierte. Men han tror ikke kritikken som nå møter Donald Trump vil få noen konsekvenser.

I 1995 åpnet Joe Arpaio en leir med gamle telt fra Korea-krigen. Selv kalte han den en konsentrasjonsleir. Ifølge The Guiardian måtte de innsatte sove her også når det var 50 grader. Foto: Tj Sokol / AP

Tror saken blir glemt

– De som kritiserer, er gjerne de som kritiserer fra før. Dette er bare en av mange saker. Denne vil være glemt ganske fort, tror jeg.

Snoen tror Trump gjør dette for å appellere til dem han kaller kjernevelgerne.

– Innvandring er viktig for hans kjernevelgere og dette er rødt kjøtt til dem. Men et flertall av mange amerikanere er mot dette.

Snoen forklarer at sheriffer blir valgt i USA og at Apaoi ikke fikk fornyet tillit sist han stilte.

– Det er rett og slett fordi han er blitt for ekstrem. Så her erter Trump på seg flere, men det er viktig for ham å holde seg inne med kjernegruppa.