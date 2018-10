Tror samme person står bak alle bombene

Anti-terrorsjefen John Miller opplyste på en pressekonferanse at eksplosivene som er sendt til Clinton, Obama og de andre høyprofilerte demokratene er hjemmelagde rørbomber.

Miller sa også at de tror at alle bombepakkene er sendt av samme person, men foreløpig er det ikke gjort arrestasjoner i saken.

De undersøker nå alle gjenstandene som er funnet nøye, i leting etter et mønster og noe som kan identifisere gjerningspersonen. Bomben som ble sendt til CNN og Time Warner-bygningen var svart og hvit og med ledninger.

New Yorks borgermester kaller bombeforsendelsene terrorhandlinger.

– Dette er terrorhandlinger for å ramme vår frie presse og landets ledere med vold, sa Bill De Blasio på pressekonferansen.

– Det er en smertefull periode i vår nasjon. Folk føler det er mye hat i luften. Hendelser som dette øker den smerten og frykten. Vi kan ikke la sånne handlinger forandre oss, fortsatte han.

På rekke og rad

Onsdag ble kontorene til de tidligere presidentene Barack Obama og Bill Clinton evakuert etter at det ble oppdaget at det som antas å være rørbomber kom med posten.

Også Time Warners hovedkvarter i New York ble evakuert etter meldinger om funn av et mulig eksplosiver.

Bill de Blasio, James O'Neill, Andrew Cuomo under en pressekonferanse etter funn av eksplosiver hos kjente politikere. Foto: Kevin Coombs / Reuters

Florida-politiet opplyste noen timer senere at ytterlig en pakke med mistenkelig innhold var mottatt av kontoret til den demokratiske kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz.

Først kom meldingen om at en tekniker som undersøker posten for Bill og Hillary Clinton hadde oppdaget en pakke som trolig inneholder eksplosiver. Deretter kom meldingen om at Barack Obama og Det hvite hus også hadde mottatt tilsvarende mistenkelige pakker. Foto: Jason Reed / Reuters

En talsmann for politiet, sier til CNN at gjenstanden som er sendt til Clinton ligner den som ble funnet hjemme hos milliardæren George Soros på mandag.

Høyreorienterte grupperinger har gjentatte ganger angrepet Soros og lansert konspirasjonsteorier som blant annet har gitt ham skylden for flyktningstrømmen til Europa.

Vet ikke hvem som står bak

CNN opplyser at pakken i Time Warner-bygget var adressert til tidligere CIA-direktør John Brennan, som har vært en sterk kritiker av president Donald Trump.

SVERTEKAMPANJE: George Soros har blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i Ungarn, der hans jødiske familie opprinnelig kom fra. Foto: Paul J. Richards / AFP

Det er ikke kjent hvem som står bak pakkene sendt til Obama, Schultz, Clinton og Soros. Men Det hvite hus fordømmer sendingene av eksplosive gjenstander og sier at den eller de som står bak vil bli holdt ansvarlig og straffet.

Alle mottakerne av pakkebombene er enten å regne som hatobjekter på den amerikanske høyresiden eller kritikere av president Donald Trump.

I tillegg skal det være likhetstrekk mellom flere av bombene. Dette førte rask til spekulasjoner om at gjerningsmannen kunne være en høyreekstremist.

– Det kan godt hende at det er knyttet til «alt right», sier Hans Brun, analytiker ved Försvarshögskolan i Sverige til TT.

Denne gang ser det ut til at ingen liv gikk tapt. Det er imidlertid ikke første gang at det er politiske motiver bak angrep i USA. Andre ganger har det gått langt verre.

1995: Oklahoma City

I 1995 ble 168 mennesker drept av en bilbombe i Oklahoma City. Terroraksjonen ble senere amerikanerne Timothy McVeigh og Terry Nichols dømt for. McVeigh var rasistisk motivert, han hatet myndighetene, og ønsket å sette i gang et opprør mot regjeringen.

1996: OL i Atlanta

En rørbombe drepte to personer og 111 ble skadd. Mannen som sto bak, Eric Rudolph, og ble også dømt for et bombeangrep mot to abortklinikker og en homonattklubb i den amerikanske delstaten Alabama i 1997 og 1998.

Foto: - / AFP

2009: Fort Hood

Psykiateren og soldaten Nidal Hassan skjøt og drepte 13 medsoldater ved militærleiren Fort Hood i november 2009. Massakren skjedde bare få dager før Hasan og hans medsoldater skulle utstasjoneres i Afghanistan.

2013: Boston Marathon

To bomber eksploderte nær mållinjen i Boston Maraton. Tre døde, 144 ble skadd. Aktoratet har lagt fram beviser for at den tiltalte leste og hørte på jihadist-materiale, og for at han skrev et notat der det antydes at angrepene var hevn for USAs militæroperasjoner i muslimske land.

2016: Orlando

49 personer ble drept da en væpnet mann gikk til angrep i en nattklubb for homofile i Orlando, Florida. Gjerningsmannen, en amerikansk statsborger med afghansk bakgrunn.

Foto: Mandel Ngan / AFP

Bombeekspert: – Litt rart

Bomben milliardæren George Soros mottok var laget av et rør fylt med eksplosiver, og ble ødelagt i en kontrollert sprengning av bombegruppen.

I Time Warner-bygningen skal det ifølge nyhetsbyrået Ap også være snakk om en såkalt rørbombe.

Assisterende generalsekretær og tidligere leder av mineavdelingen i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, sier det virker litt rart at det er rørbomber, siden det er såpass lett å finne på en metalldetektor.

LITT RART: Tidligere leder av mineavdelingen i Norsk Folkehjelp Per Nergaard, sier at rørbomber som regel er enkle å oppdage med metalldetektor. Foto: NRK

– En skulle tro at det ville være mer forseggjort enn en improvisert rørbombe, sier han til NRK.

Rørbomber er den vanligste måten å lage improviserte bomber, først og fremst fordi de er enkle å lage forklarer Nergaard,

– Man får mye fragmenter, siden røret er av metall, det er også lett å tette igjen, og man får maks effekt av detonasjonen, sier han.

– Enkelt å lage

Han forteller at man raskt oppdager den slags med en metalldetektor. All post som sendes til ekspresidenter går gjennom omfattende undersøkelser.

– Rørbomber blir brukt i terroraksjoner i folkemengder. Det er lett å transportere, lett å lage og lett å skjule.

ENKELT Å LAGE: Bombeekspert Per Nergaard forklarer at det er enkelt å lage brevbomber, pakkebomber og improviserte eksplosiver i små mengder. Foto: Mario Tama / AFP

– Lite sofistikert

Selv om Nergaard mener det er lite sofistikert, er det ikke umulig å lage en liten rørbombe og putte den i en postpakke – slik at den vil detonere når pakken åpnes. Det er imidlertid vanskelig å si hva en sånn rørbombe kan ha bestått av.

– Det er helt umulig å si hva det består av. Det kan være fabrikklaget sprengstoff som dynamitt, militært sprengstoff eller improviserte sprengstoff typer lagd av for eksempel kunstgjødsel.

De aller største detonasjonene de siste årene er det imidlertid kjøretøybårne bomber med sprengstoff av kunstgjødsel som står bak.