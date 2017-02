Tror Russlands kjærlighetsaffære med Trump er over

Professor Timothy Frye ved Columbia-universitetet Foto: Kristian Elster / NRK

Timothy Frye er professor i statsvitenskap ved Columbia-universitetet og ekspert på russisk-amerikanske forhold.

– Russerne var veldig glade da Trump vant. Delvis fordi de var veldig skeptiske til Hillary Clinton og delvis fordi de likte det Trump sa om å heve sanksjonene mot Russland, sier Frye.

Nå mener Frye at de siste ti-tolv dagene viser at Russland er mer forvirret over hva den nye amerikanske administrasjonen faktisk står for.

– Jeg tror russerne er forvirret over kontrastene mellom Trumps tidligere og nyere uttalelser om Russland, sier Frye.

– Avtale kan ta tid

Russerne har de siste dagene gjort flere ting som tidligere ville fått USA til å reagere. Frye nevner særlig tre ting:

Anerkjennelsen av passene som utstedes av opprørerne i Luhansk og Donetsk.

Opplysningene om utplasseringen av en ny krysserrakett i strid med INF-traktaten fra 1987.

De russiske jagerflyene som fløy veldig nært amerikanske marineskip i Svartehavet.

– Det er rimelig å tenke at dette er forsøk fra russerne på å teste Trump-administrasjonen for å finne ut hvor den står, og så langt har ikke Trump-administrasjonen reagert, sier Frye.

Samtidig tror Frye at russerne innser at det kan være vanskelig å inngå noen avtale med USA nå fordi det vil vekke mistanke.

– Anklagene, som at russisk etterretning har prøvd å påvirke den amerikanske valgkampen, gjør at det må gå en del tid før Russland og USA kan inngå en avtale. Hvis ikke vil det se ut som om russerne får betalt for hackingen.

Pass utstedt av separatistrepublikken Donetsk som nå aksepteres av Russland. Foto: Alexander Ermochenko / AP

Skrev mer om Trump enn om Putin

Den første tiden etter innsettelsen 20. januar var russiske medier i hovedsak positive i sin omtale av president Trump.

Plakat av Trump i et butikkvindu i Moskva 19. januar i år, da han fortsatt fikk mye oppmerksomhet i Russland. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

En oversikt i russiske medier viser at Trump i januar i år var mer omtalt enn selv president Putin, skriver Interfax.

Mens Putin totalt var omtalt 140.000 ganger, var president Trump omtalt 202.000 ganger.

Etter at kampene i Øst-Ukraina blusset opp for to uker siden, tok det to dager før det amerikanske utenriksdepartementet sa at de var «dypt bekymret» og Russland ble ikke nevnt i uttalelsen.

Det fikk den offisielle regjeringsavisen, Rossijskaja Gazeta, til å juble, skriver Economist.

– Washington legger skylden på separatistrepublikkene, uttaler ikke støtte for Kiev, og sier ikke et ord om Russlands rolle, skrev Rossijskaja Gazeta.

Endret tone i russiske medier

Professor Frye sier at russiske medier tydelig har endret tone i omtalen av Trump de siste dagene.

Ifølge Bloomberg har Kreml nylig gitt ordre om å skrive mindre om Trump.

Frye viser også til den russiske tabloidavisens Komsomolskaja Pravda omtale av Trump og hans forhold til Nato for tre dager siden.

– Du må være full for å forstå den amerikanske presidentens virkelige mening, skrev Komsomolskaja Pravda.