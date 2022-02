Tror russiske styrker må flyttes innen kort tid

Over 100.000 russiske soldater står ved grensen til Ukraina, ifølge vestlig etterretning. Men det er begrenset hvor lenge de kan være der. Både synkende moral og mildvær gjør at president Vladimir Putin må ta en avgjørelse raskt, hevder militære eksperter.

– Det er grenser for hvor lenge Putin kan ha styrkene sine på en så høy beredskap. Dette er fordi styrkene trenger hvile etter et par dager, og da er det umulig å ha dem i full krigsmodus med støvlene på i dag etter dag ute i terrenget. Dette betyr at dersom Putin skal få full utnyttelse av sine militære styrker, så må han snart bruke dem, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

TROR STYRKER KAN FLYTTES SNART: Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier det kan tolkes som ettergivenhet om Putin nå trekker alle styrker tilbake.

Om Putin trekker styrkene tilbake, tror han det vil bli tolket som ettergivenhet.

– Alle muligheter er åpne

Flere militæreksperter mener styrkene ikke vil kunne stå lenge der de er. Når mildværet kommer, blir det også vanskelig å manøvrere de tunge militære kjøretøyene.

– Hvis soldatene skal brukes, vil de trolig bli brukt veldig snart, sier analytiker Nick Reynolds i den britiske tenketanken Rusi til The Guardian.

Han mener de militære lederne vil ønske å flytte dem om de skal være effektive.

Mandag anerkjente Russland utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige stater.

Kart over Øst-Ukraina som viser de opprørskontrollerte områdene samt regionene Luhansk og Donetsk.

Noen timer senere informerte Russland om at de vil sende det de kaller «fredsbevarende styrker» inn i områdene.

Disse bildene visere militære kjøretøy i de områdene som er kontrollert av prorussiske styrker. Det er usikkert hvem de umerkede kjøretøyene tilhører.

Seniorforsker Karsten Friis i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tror det er liten tvil om at Russland vil gå inn i de opprørskontrollerte områdene.

– Jeg tror de allerede er der, så vidt jeg kan se fra åpne kilder. Så spørs det da om de vil gå til angrep andre steder også. Det vil i så fall bli en eskalering. Alle muligheter er fortsatt åpne, men faren for et storangrep er der. Så får vi bare håpe at Putin sier seg fornøyd med å ha anerkjent disse to utbryterrepublikkene, sier Friis til NRK.

Tror Putin planlegger større operasjon

Den britiske utenriksministeren Liz Tuss sier onsdag at hun tror Putin planlegger en full invasjon av Ukraina.

– Vi tror det er høyst sannsynlig at han (Putin) vil følge opp planen sin for en fullskala invasjon av Ukraina, sier Truss til Sky News.

Friis mener de store russiske styrkene peker i retning av at det er en større operasjon som kan gjennomføres.

– Hvis vi skal tro Putins ord på at Ukraina nærmest ikke har rett til å eksistere og at de ikke ønsker at landet skal bevege seg i en vestlig demokratisk retning, så er det jo ikke noe annet valg enn å ta hovedstaden der makta sitter. Det hjelper ikke å okkupere mer land hvis det er formålet, sier Friis.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbas Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbas øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen.

Putin anerkjenner opprørskontrollerte områder I en tale sier Russlands president Vladimir Putin at han annerkjenner uavhengigheten og suvereniteten til de opprørskontrollerte områdene Donetsk og Luhansk. Noen timer senere sier Russland at de vil sende det de kaller «fredsbevarende styrker» inn i områdene.

Vesten svarer Russland med sanksjoner USA, EU (inkludert Norge), Storbritannia, Australia og Japan innfører sanksjoner på Russland etter Putins annerkjennelse av de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Blant sanksjonene er stansen av energiprosjektet Nord Stream 2 mellom Tyskland og Russland, samt at flere banker og høystående individer i det russiske samfunnet blir økonomisk straffet. Vis mer

Han tror et angrep på Kyiv vil starte med luftangrep i et forsøk på å slå ut så mye som mulig av det ukrainske forsvaret.

– Etter en periode vil de gå inn med bakkestyrker langs veiakser. Det er ganske mildt, så de vil ikke kunne kjøre tunge kjøretøy på tundraen. Når de kommer inn til byen, er det vanskelig å operere stridsvogner. Så er det en ting å ta byen, noe annet er å holde byen i et land hvor hele befolkningen er imot okkupantene, sier han.

– Vil ikke et angrep på Kyiv være et militært selvmord for Putin?

– Ved å rulle inn og ta Kyiv, så ville de vært militært overlegne overfor Ukraina. Men det å kaste regjeringen og ta Kyiv er krevende militært fordi det er en by, men de vil uansett klare det. Spørsmålet er da hva som skjer etterpå.

Friis mener alle rasjonelle argumenter peker på at det ikke er lurt å angripe Kyiv.

– Det er militært dyrt og økonomisk dyrt. Sanksjoner og økte gasspriser. Masse døde mennesker og soldater hjem i kister. Det finnes masse rasjonelle motargumenter mot dette. Hvis de gjør dette, tror jeg det blir begynnelsen på slutten for Putin-regimet. Men igjen, vi ser at han tenker på en annen måte enn oss. Det er jammen ikke lett å predikere, sier Friis.