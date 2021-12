Tror omikron vil dominere i Danmark denne uken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Danmark er blant landene i verden med best overvåking av virusvarianter. Statens Serum Institut har fulgt framveksten av omikron tett. Hver dag kommer instituttet med en ny rapport, og hver dag øker andelen omikron akkurat like mye som modellene peker på at den vil gjøre.

Den danske statistikkeksperten Peter Reinhard Hansen ved University of North Carolina skriver på Twitter at omikron følger kurven perfekt, og at den vil bli dominerende i Danmark onsdag denne uken.

TIRSDAG KVELD: Data som kommer fra danske Statens Serum Institut tyder på at andelen omikron i landet vil gå over femti prosent tirsdag kveld eller tidlig onsdag. Foto: Twitter

Rask økning i tilfeller

En av grunnene til at danskene har så god overvåking, er arbeidet til forskeren Mads Albertsen ved Aalborg Universitet. Han har siden begynnelsen av pandemien analysert arvematerialet til koronavirus fra danske prøver.

Albertsen skriver på Twitter at dersom trenden fortsetter, så vil omikron føre til en meget hurtig vekst i koronatilfeller i løpet av dager.

VIL BLI MERKET: Forskeren Mads Albertsen mener danskene vil merke omikron i smittebildet fra neste uke av. Foto: Twitter

Britene ser det samme

Storbritannia har også god oversikt. UK Health Security Agency har oppgradert sin risikoanalyse. De mener omikron vil bli den dominerende varianten også i Storbritannia denne uken. Det britiske helsedepartementet økte søndag beredskapsnivået.

ALARM I UK: Det britiske helsedepartementet opplyser at beredskapsnivået er hevet på grunn av omikron. Foto: Twiiter

Den britiske statsministeren Boris Johnson varslet søndag om en flodbølge av tilfeller.

Forskere ved London School of Hygiene & Tropical Medicine har forsøkt å beregne akkurat hvor stor denne bølgen vil bli.

Data fra disse beregningene førte til at den britiske helseministeren i forrige uke sa det kunne være én million omikrontilfeller i slutten av desember.

HURTIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrupo Nakstad sa i NRK Nyhetsmorgen at spredningstakten i Danmark er veldig rask. Foto: NRK

Dette skjer i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier han er bekymret for omikronvarianten. Han ser hva som skjer i Danmark.

– Antallet tilfeller ser ut til å doble seg hver andre eller tredje dag. Det er veldig raskt. Det vi håper er at tiltakene vi har her i Norge vil bremse utviklingen, slik at det ikke skjer like fort her, sier Nakstad.

Folkehelseinstituttet har forsøkt å beregne hvor stor omikronbølgen i Norge vil bli. De har lagd en risikovurdering der de presenterer veldig høye tall.

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90 000 og 300 000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skriver instituttet.