Tror nyvalg i Georgia er en sjanse for Demokratene

Mens president Donald Trump brukte lørdagen til å tale til sine tilhengere i Florida, bruker demokratiske politikere helgen til å finne ut hvordan de skal bekjempe Trump.

Professor Robert Erikson ved Columbia-universitetet. Foto: Kristian Elster / NRK

Mandag er offentlig fridag i USA – «Presidentenes dag» – og de fleste kongressrepresentantene benytter langhelgen til å reise tilbake til distriktene sine og møte velgere.

Så langt har Demokratene i Kongressen først og fremst markert seg med å forsinke godkjennelsen av Trumps kabinettmedlemmer.

Demokratene mangler leder

Professor i statsvitenskap ved Columbia-universitetet, Robert Erikson, i New York sier at Det demokratiske partiet ser svakt ut nå.

Som presidentkandidat var Hillary Clinton leder for partiet, men etter at hun tapte valget i fjor høst står partiet uten noen klar leder. Det nærmeste de har er minoritetslederne Nancy Pelosi i Representantenes huis og Chuck Schumer i Senatet.

– Det er ikke noen hast med å skaffe en ny leder for partiet. En ny leder vil stå frem av seg selv etter hvert, sier professor Erikson til NRK.

Daværende visepresidentkandidat Mike Pence og hans kone Karen var med på et valgmøte i kongressdistriktet i Altlanta til støtte for Tom Price (til venstre) under valgkampen i fjor. Foto: Curtis Compton / Ap

Nyvalg i Atlanta

Han mener at den første store sjansen for Demokratene til å vise at motstanden mot president Trump er økende, er et nyvalg i sørstaten Georgia i april.

Trumps helseminister Tom Price var medlem av Representantenes hus før han ble utnevnt.

Nå skal hans plass i Kongressen fylles ved et nyvalg 18. april, med en andre valgomgang 20. juni om ingen kandidat får over 50 prosent av stemmene i første omgang.

– Kan vinne med en god kandidat

29 år gamle Jon Ossoff er korrupsjonsetterforsker og en av Demokratenes kandidater til å overta plassen etter Tom Price. Foto: John Bazemore / AP

Price har sittet i Representantenes hus siden 2005 og ble gjenvalgt i november i fjor med 62 prosent av stemmene.

Likevel mener Erikson at det er en realistisk mulighet for at Demokratene kan vinne kampen om å erstatte ham.

– Tidligere har ikke Demokratene satset på å skaffe en god kandidat og å slå Price. Hvis de virkelig prøver nå, tror jeg de har en god sjanse, sier Erikson.

Han peker også på at selv om Price ble gjenvalgt med stor margin, så var Trumps seiersmargin over Clinton i distriktet på bare rundt en prosent.

Selv om Erikson mener at Demokratene har en god sjanse til å vinne plassen etter Tom Price, er han skeptisk til om partiet har viljen til å vinne.

– De har en god sjanse hvis de prøver å vinne. Men da må de prøve å vinne. Slik det ser ut nå er det tegn på at de ikke prøver skikkelig, sier professor Erikson.