Tror Nord-Korea prøver å få Trump på banen igjen

Tirsdag morgen norsk tid sprengte Nord-Korea et kontor for samarbeid med Sør-Korea. Bygningen i den nordkoreanske byen Kaesong ligger nær den sørkoreanske grensen og har fungert som en slags ambassade, både for nord- og sørkoreanere.

Jobbet i hver sin etasje

Etter krigen mellom de to landene fra 1950 til 53 er det offisielt våpenhvile mellom dem. Den felles bruken av samarbeidskontoret i bygget kom i stand i 2018 som en del av flere prosjekter som skulle bedre naboforholdet.

Sørkoreanerne har pusset opp bygget for 8,6 millioner dollar. Hvert land har hatt rundt 20 personer i arbeid der. Sørkoreanerne jobbet i andre etasje, nordkoreanerne i fjerde. I tredjeetasje var der møterom der de kunne møtes, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det fire etasjers blå glassbygget hadde stått stengt siden januar på grunn av frykt for spredning av koronaviruset. Nå er det borte.

Regjeringen i Sør-Korea opplyser at det har vært en eksplosjon i den nordkoreanske byen Kaesong. Ifølge det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skal samarbeidskontoret være i ruiner.

Tror Kim vil unngå å provosere USA

– Jeg tror at Kim Jong-un vil unngå alvorlige provokasjoner rettet direkte mot USA så lenge Trump er president. Fra Kim Jong Uns synspunkt er det svært viktig at Trump blir gjenvalgt, sier Stein Tønnesson til NRK. Han er direktør for Norsk institutt for fredsforskning (Prio) og har fulgt Nord-Korea i flere år.

Tønnesson sier Donald Trump på sett og vis har anerkjent Kim som en statsleder. Han mener det har gjort det mulig for Kim å møte Kinas president Xi Jinping og reparere Nord-Koreas skakkjørte forhold til landet.

Stein Tønnesson sier en krise mellom nord og sør kan tvinge Trump til å måtte håndtere Korea-spørsmålet. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Hvis Joe Biden blir president, må Kim regne med nytt hardkjør fra USAs side. Dette kan være noe av forklaringen på at Kim, i en situasjon der tilnærmingen både til Sør-Korea og USA ligger i dødvanne, velger å provosere Sør-Korea istedenfor å gjennomføre en sprengning eller rakettoppskytning, sier han.

Han sier en krise mellom nord og sør kan tvinge Trump til å måtte håndtere Korea-spørsmålet.

– Kim kan altså ønske å skape en interkoreansk episode som tvinger Trump til å komme å komme på banen.

I juni 2019 gikk Donald Trump og Kim Jong-un sammen på den nordkoreanske siden av grensen. Foto: Susan Walsh / AP

Irritasjon over flyveblader

Den siste tiden har aktivister sendt flygeblader over grensen og inn i Nord-Korea. Nordkoreanerne har reagert kraftig og sagt at de vil bryte kontakten med sør hvis ikke aktivistene blir stanset.

Men som Tønnesson tror også Danmarks Radios asiakorrespondent, Philip Khokhar, dagens sprengning er en provokasjon som i like stor grad er myntet på USA som på naboen i sør.

– Mye av sinnet handler om at Nord-Korea håpet at de var på vei inn i det gode selskap, sier han.

Korea-kjenner Leif-Eric Easley sier til BBC at det er vanskelig å forstå hva nordkoreanerne tror de kan få av omverdenen nå.

– Men det er ingen tvil om at bildene vil bli brukt i propagandaen innenlands, sier han.

Flere kommentatorer påpeker også overfor BBC at sprengningen er et tegn på at søsteren til landets eneveldige leder, Kim Yo-jong, har makt og ønsker å vise seg som en som kan være tøff mot landets fiender.

EU advarer

EU har advart Nord-Korea mot å ta videre provoserende og ødeleggende skritt, som det heter.

– Den europeiske unionen beklager mener de siste handlingene fra Nord-Korea, sier en talsmann for EU. Han sier Nord-Korea sørger for at spenningen øker, at situasjonen blir ustabil og for å undergrave forsøk på å finne en diplomatisk løsning for den koreanske halvøya.

Det sørkoreanske sikkerhetsrådet har uttalt at man vil komme med en barsk respons hvis naboen i nord fortsetter å øke spenningen mellom de to landene.

En talsmann for amerikanske myndigheter sier de stiller seg fullt og helt bak Sør-Koreas innsats for bedre forhold mellom de to nabolandene. USA ber Nord-Korea avstå fra handlinger som vil virke mot sin hensikt.