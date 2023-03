Tror nødlånet til Credit Suisse vil gi børsdag i pluss

Verdien av aksjene i Credit Suisse falt med 24 prosent i går, og dette skjer under en uke etter kollapsen i den amerikanske storbanken Silicon Valley Bank.

Aksjeraset førte til et stort børsfall i Europa og i Norge endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 3,74 prosent.

Natt til torsdag ble det klart at den sveitsiske sentralbanken kommer Credit suisse til unnsetning med et lån på 577 milliarder kroner.

Nyheten gjorde at børsene i USA hentet inn store deler av nedgangen før stengetid.

– Myndighetene vil strekke seg langt

Erik Bruce i Nordea tror børsdagen blir bedre i dag. Foto: Moment Studio

Sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce tror lånet fra den sveitsiske sentralbanken vil virke beroligende på markedet.

– Jeg tror det kommer til å åpne positivt i dag på grunn av redningsaksjonen. Men jeg tror det kommer til å være veldig usikkert i ukene som kommer. Får vi dårlige nyheter om banker andre steder, så vil det få mye større konsekvenser enn normalt, sier Bruce til NRK.

Da den sveitsiske børsen åpnet torsdag, skjøt Credit Suisse-aksjene i været med 32,6 prosent.

På Oslo børs var hovedindeksen opp 0,9 prosent like etter åpning. Også de andre europeiske børsene starter dagen med grønne tall.

Nyheten om kriselånet til Credit Suisse blir av Storbritannias finansminister Jeremy Hunt beskrevet som «oppløftende».

Uroen i den sveitsiske storbanken ble utløst av at den saudiarabiske hovedaksjonæren i Credit Suisse uttalte at det ikke var aktuelt å gi banken mer finansiell bistand.

– Dette lånet illustrerer at myndighetene rundt omkring i verden er villig til å gå langt i å sikre bankene sånn at vi unngår en bankkrise og bankkonkurser, sier Bruce.

Han sier Credit suisse er en systemkritisk bank og underlagt streng regulering. En bank myndighetene vil gå veldig langt for å redde.

– Dette er en stor bank som, hvis den skulle gå over ende, ville fått helt andre konsekvenser, sier Bruce.

– Ingen generell bankkrise

Bankkollapsene i USA og aksjeraset for Credit Suisse til tross. Bruce tror ikke vi står overfor en større finanskrise.

– Banker er avhengig av tillit fra eiere, innskytere og långivere. Det er den tilliten som nå er litt svekket med det som har skjedd i USA og uro rundt hele banksituasjonen.

– Jeg tror ikke vi står overfor en generell krise fordi bankene taper ikke på utlån til bedrifter og forbrukere. Det er den vanlige begrunnelsen når det er generell bankkrise.

Bruce sier usikkerheten nå skyldes at bankene sitter på store beholdninger av statsobligasjoner som har tapt seg i verdi på grunn av renteøkningene.

– Men dette er noe myndighetene kan håndtere. De kan låne bankene penger mot disse trygge obligasjonene, og så blir problemet mye mindre. Derfor tror jeg vi står foran håndterbare problemer, sier Bruce til NRK.

Børsfall i Asia

Den økonomiske uroen fikk også utslag på børsene i Asia da de åpnet torsdag.

Etter bare et kvarters handel var hovedindeksen Nikkei 225 nede 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen hadde falt 2,5 prosent.

De hentet seg imidlertid noe inn utover dagen, og ved pausen var Nikkei 225 0,9 i minus, mens Topix lå på minus 1,3.

I Hongkong hadde hovedindeksen Hang Seng falt 1,2 prosent etter halvannen time, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen var henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent i minus.

OPPDATERT 08.41: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at Credit suisse sank med over 30 prosent på børsen onsdag. Det riktige er at aksjen en periode var ned over 30 prosent, men endte med en nedgang på 24 prosent.