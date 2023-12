Tror klimaavtalen vil bli veldig viktig for investorer

Onsdag morgen – ett døgn på overtid – ble delegatene i Dubai enige om en slutterklæring.

NRK har snakket med tre eksperter for å forstå hva erklæringen har å si i praksis. Er det bare ord eller vil de bety noe for klimaet?

Flere kalte erklæringen for «historisk» fordi verdens land forpliktet seg til å omstille vekk fra fossil energi.

Så enkelt er det ifølge Steffen Kallbekken, forskningsleder ved Cicero, ikke.

– Dette sender sterke signaler om utslippskutt, men er ikke et vedtak om utslippskutt, sier han.

Han sier at det er veldig viktig å huske på at dette ikke er en beslutning om hva som skal skje. I stedet er det en gjennomgang som sender signaler om viktig politikk.

Rio de Janeiro i 2025

Forsker Bård Lahn ved UiO forklarer at slutterklæringen er ment å gi en retning til det hvert enkelt land skal gjøre når de skal sette nye klimamål for den neste perioden av Parisavtalen.

De målene landene har i Parisavtalen nå går frem til 2030. I løpet av neste år skal man begynne å lage seg nye mål for frem til 2035. De nye målene skal legges frem på klimatoppmøtet i Rio de Janeiro høsten 2025.

– Den mest direkte, konkrete betydningen av dette vedtaket vil man se når landene skal sette seg nye mål som skal gå frem til 2035, sier Lahn.

Rettesnorer for markedet

– Dette er rettesnorer som brukes av markedene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt om innholdet i slutterklæringen fra Dubai. Foto: Privat

Thina Saltvedt er sjefanalytiker for bærekraft i Nordea. Hun peker blant annet på det i avtalen sies at kapasiteten i fornybar energi-kapasiteten skal tredobles.

– Det krever at det bygges mer fornybar energi raskere enn det som er bestemt så langt. Det legger litt av premissene for hvilken vei kapitalflyten skal gå fremover, sier hun.

Hun sier at det er veldig viktig for investorer at man har tydelige og klare mål om hvor man skal. Selv om man ikke bruker «fase ut», men «omstille seg bort fra» er tydelig på at vi skal bort fra fossile brennstoff.

– Dette er rettesnorer som brukes av markedene. Hadde det ikke kommet så tydelige signaler, ville man kunne sett for seg at denne overgangen ville tatt lengre tid, sier hun.

Saltvedt gir noen eksempler på hvordan selskaper vil forholde seg til det som er vedtatt i Dubai:

– Hvor fort skal et selskap som bruker kraft, investere i grønn kraft?

– Hvor fort må et selskap forvente å kutte sine CO2-utslipp?

– Hvor fort må et selskap bytte fra fossilt til fornybar energi?

– Kontrast til oljebransjen

Saltvedt sier at konkretiseringen av målene som gjøres i erklæringen – hvor vi skal og hvor raskt det skal gå – kan bidra til å unngå å overinvestere i fossile energi.

– Slik at vi unngår å ende opp med såkalte «stranded assets». Altså at man overinvesterer i olje og gass her i Norge, som så ikke blir etterspurt fordi energiovergangen går raskt, sier hun,

Saltvedt mener også at utfallet av COP28 er et tydelig signal til olje- og gass-selskapene om at de må øke tempoet i omstillingen bort fra fossil energi.

– Dette står i sterk kontrast til at oljebransjen i Norge sier de vil investere 240 milliarder kroner på norsk sokkel, sier hun.

Går rett inn i norsk politikk

– Nå kommer vi egentlig ganske rett inn i en ny diskusjon om hva vi skal gjøre videre etter 2030, sier Bård Lahn. Foto: Tron Trondal / UiO

Både Kallbekken og Lahn mener det vedtaket i Dubai vil gå rett inn i norsk politikk.

– Dette går jo rett inn i det vi vet er vanskelige politiske diskusjoner i Norge, sier Lahn.

Blant annet går vedtaket rett inn i hele debatten om fremtiden til norsk olje- og gassvirksomhet, der skillelinjene er kjent,

– Vi vil helt sikkert vil se at de som ønsker å legge begrensninger på oljevirksomheten, vil vise til dette vedtaket om en omstilling bort fra fossile energi, og si at Norge må faktisk ta ansvar og sette handling bak ordene her, sier Lahn.

Samtidig tror han at regjeringen som ønsker «å utvikle, ikke avvikle», vil vise til mange forbehold i teksten for å si at de ikke trenger å gjøre endre politikk.

Dette legger press på oss. Norge er jo ganske gode på høye ambisjoner. Vi har ikke vært så gode på å faktisk gjennomføre utslippsskutt.

Steffen Kallbekken, forskningsleder ved Cicero NRK

Begge viser til at enigheten i Dubai peker inn mot hvilke mål Norge skal sette seg for 2035. I dag har norsk klimapolitikk 2030 som mål.

– Dette legger press på oss. Norge er jo ganske gode på høye ambisjoner. Vi har ikke vært så gode på å faktisk gjennomføre utslippsskutt, sier Kallbekken.

Saudi-Arabia og India

Kallbekken peker på vedtaket i Dubai var et kompromiss. Dette er det alle land har kunnet bli enige om.

– Dette må ses på som en slags bunnplanke for ambisjonsnivå. Dette det er land som Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kina og India har kunnet gå med på. Så selv de som vil minst i verden, har godkjent dette, sier han.

Likevel mener han at vedtaket vil bli viktig, også i de landene som har vært mest skeptiske til vedtaket.

Et eksempel er India, som planlegger å bygge en rekke nye kullkraftverk de neste årene.

– Det setter politisk press på India. Det støtter aktivister som er mot kraftverkene. Det kan påvirke markedet og investorer. Så det har betydning, selv om det ikke alltid er lett å måle direkte, sier Kallbekken.

Lahn tror at også for Saudi-Arabia ser verden litt annerledes ut i dag enn den gjorde før vedtaket.

– Det er litt vanskeligere enn før for både Saudi-Arabia og andre olje- og gassprodusenter å hevde at fossil energi godt kan være en del av løsningen, sier Lahn.

Men klimakrisen løses ikke av et vedtak på et klimatoppmøte.

– Det er i den nasjonale prosessen, i den nasjonale politikken i hvert enkelt land at det vil vise seg om dette her betyr noe eller ikke, sier Bård Lahn.