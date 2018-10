Tror Interpol-presidenten kan være mistenkt for korrupsjon

64 år gamle Meng Hongwei er bosatt i Frankrike med sin familie. Der er han ansatt som president ved Interpol-hovedkvarteret i Lyon. Hans kone meldte ham savnet etter at han hadde dratt til hjemlandet Kina i slutten av forrige måned, opplyste franske kilder fredag.

Lørdag hadde kinesiske myndigheter fortsatt ikke kommentert saken, til tross for forespørsler fra nyhetsbyrået AFP. Forsvinningen er heller ikke meldt i de statskontrollerte mediene i Kina.

Interpol har foreløpig ikke ønsket å uttale seg.

– Dette er en sak som angår myndighetene i Frankrike og Kina, heter det i en melding fra Interpol på Twitter.

Meng Hongwei i Beijing i august 2016. Her er han sammen med Nguyen Quang Dam, sjef for den vietnamesiske kystvakten. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Franske myndigheter bekrefter at de nå har satt inn beskyttelsestiltak rundt Mengs kone. Hun skal ha mottatt trusler etter arrestasjonen.

Meng har vært Interpols president i to år. Han har også fortsatt posten som viseminister for offentlig sikkerhet i Kina.

64-åringen ble sist sett da han dro fra Frankrike til Kina i forrige måned.

Arrestert på flyplassen

Den Hongkong-baserte avisen South China Morning Post skrev fredag at Meng er under etterforskning av sikkerhetsmyndighetene i Kina, men det er ikke kjent hvorfor.

Avisen skrev også at Meng ble ført bort av medlemmer fra landets disiplinærkomité umiddelbart etter at flyet han kom med hadde landet i Beijing, og at det er ukjent hvor han befinner seg.

Den kinesiske kommentatoren Deng Yuwen sier til The New York Times at han tror Meng er arrestert på grunn av korrupsjonsanklager.

– Ute i verden er han kjent som president for Interpol, men for kinesiske myndigheter er han først og fremst kineser. De er ikke så opptatt av hans internasjonale posisjon, forteller Deng.

Forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik sier det NRK at det er vanskelig å vite hva som har skjedd med Meng Hongwei, men at det kan tenktes at kinesiske myndigheter ikke er fornøyde med den jobben han har gjort i Interpol.

Torbjørn Færøvik

– Men det kan også hende han er arrestert for korrupsjon. I ministeriet der han jobbet i Kina er det flere som allerede er pågrepet, sier han.

Kinesiske myndigheter har trappet opp innsatsen mot korrupsjon gjennom en omfattende kampanje kalt Operation Fox Hunt. Den har pågått siden 2014.

Ifølge avisen The Guardian skal etterretningstjenestene ha vært involvert. Kinesiske tjenestemenn kan også ha utført oppdrag utenfor Kina rettet mot kinesere i utlandet.

Forsvinningen er den siste i en rekke saker der høytstående tjenestemenn i regjeringsapparatet, milliardærer og selv en av landets største kjendiser har forsvunnet i uker eller måneder før de har dukket opp igjen.