Tror ikke russere angriper russere

– Russere skulle ha angrepet oss? Hva er det du sier, det er ukrainere som angriper. Hvorfor skulle russere angripe andre russere?

Det sier Svetlana. Hun er fra byen Sjebekino, seks kilometer fra den ukrainske grensen. NRK treffer henne i en kø utenfor Røde Kors i Belgorod by.

Bilder fra russisk TV viser store skader på en boligblokk i Sjebekino. Foto: Russisk tv

Svetlana er blant over 40.000 som er evakuert fra sine hjem nær grensa. Røde Kors hjelper til med å utbetale engangsbidrag fra staten til dem som er rammet.

– Jeg vil først se dem i øynene, sier Vasilij i den samme køen.

Han tviler også på at russere deltar i angrepene. Dels er det snakk om gjentatte rakettangrep mot sivile bygninger i byen Sjebekino, der flertallet av de evakuerte bor.

Sjebekino ligger seks kilometer fra den ukrainske grensen.

NRK møtte en lang kø utenfor Røde Kors-bygningen i Belgorod. Foto: Jurij Linkevitsj

Det russiske frivillighetskorpset og Legionen for frihet for Russland er basert i Ukraina. De hevder at deres soldater har tatt seg inn på russisk territorium.

Flere foto og en video som NRK har geolokalisert tyder på at det stemmer. Men få av dem vi møtte i Belgorod visste hvilke grupper det er snakk om.

Kjemper for etnisk rent Russland

Det russiske frivillighetskorpset har publisert en lenke til noe som minner om et manifest på sin Telegram-kanal.

Med tittelen «Homo Ethnicus» tar de til orde for en «etnisk stat» for russere, baserte på «blod og eksistensen av nasjonal selvbevissthet».

En skjermdump fra Telegram-kanalen til Det russiske frivillighetskorpset. Foto: Gro Holm / Skjermdump

– Hvis Putin vinner, betyr det at det flernasjonale helvetet seirer, står det i dokumentet.

De omtaler ukrainerne som sine «brødre», fordi de (feilaktig) oppfatter dem som tilhengere av samme ideologi.

Lederen for Det russiske frivillighetskorpset, Denis Kapustin – alias Denis Nikitin eller «White Rex», blir av både amerikanske og tyske kilder klassifisert som nynazist.

Denis Kapustin møtte pressen sammen med medlemmer av den paramilitære gruppen sist måned. Foto: AFP

Kapustin bodde fra 2001 flere år i Tyskland. Det tyske magasinet Der Spiegel skriver at han hadde tett kontakt med kjente, tyske nynazister.

Han organiserte kampsportarrangementer og ble observert med T-skjorte med hakekorslignende symbol. Kallenavnet «White Rex» spiller på hvitt overherredømme.

Kapustin turnerte i 2018 i Europa sammen med en av lederne for den amerikanske Rise Above-bevegelsen. De står for det samme.

Ukrainas rolle uklar

I et intervju som New York Times har gjort med en talsmann for Frivillighetskorpset, hevder de at utstyret og våpnene som brukes til å angripe fra byen Vovtsjansk på ukrainsk side er deres.

Men det er utenkelig at en paramilitær gruppe som hovedsakelig består av russere kan angripe Russland uten i det minste ukrainsk godkjenning.

Lokale innbyggere går langs gata i Vovtsjansk, som ligger på den ukrainske siden av grensen. Foto: Reuters

Og etterforskningslederen i politiet i Vovtsjansk sier til avisa at «artilleriet som skytes ut er vårt», det vil si Ukrainas.

Det er bare 20 kilometer over til den russiske byen Sjebekino.

Frivillighetskorpsets leder, Denis Kapustin, bekreftet overfor Financial Times at hans soldater disponerer to USA-produserte pansrede kjøretøy og flere Humvees.

Avisa har analysert videoer og foto som viser flere av disse på russisk side av grensa.

Soldater fra frivillighetskorpset poserte sammen med lederen sin sist måned. Foto: AFP

Samme type kjøretøy er levert fra USA til Ukraina.

Ukraina har lenge insistert på at Det russiske frivillighetskorpset opererer på egen hånd.

Men i et memorandum fra oktober 2022 hevder korpset at det inngår som en del av Ukrainas væpnede styrker.

Bekrefter samarbeid

Andriy Tsjernjak fra den ukrainske militære etterretningen bekreftet i mai overfor avisa at det faktisk pågår et samarbeid.

– Selvsagt kommuniserer vi med dem. Selvsagt deler vi en del informasjon. En kan vel si at vi til og med samarbeider, sa Tsjernjak til Financial Times.

Samtidig benektet han at det ukrainske forsvaret er direkte involvert i angrepene mot russisk territorium.

Han insisterte også på at alle våpen som Ukraina har mottatt fra Vesten er «under den strengeste kontroll».

Denne soldaten skal ha blitt drept i kamp mot russiske militærstyrker i Belgorod. Foto: AP

Russland prioriterer ikke Belgorod

Til nå er det stort sett vanlige grensestyrker og russiske vernepliktige som har forsvart den russiske siden av grensen.

I et møte med militærbloggere 13. juni innrømmet president Putin at Russland «har et problem» med å sikre befolkningen i grenseområdene.

Han sa at et av alternativene er å opprette en buffersone på ukrainsk side av grensen, slik at det blir umulig å nå Russland med den type artilleri som er brukt til nå.

Samtidig sa Putin at målet fra ukrainsk side er å trekke deler av de russiske styrkene bort fra områder som er viktigere for å kunne svare på den ukrainske offensiven.

Putin fortalte militærbloggerne at det vurderes å skape en buffersone ved grensen til Ukraina. Foto: Reuters

Skremmende for sivile

NRKs utsendte var i løpet av én dag vitne til to episoder der russisk luftvern skjøt ned raketter eller droner som trolig kom fra ukrainsk side av grensen.

Restene fra den ene nedskytingen havnet bare femti meter unna en boligblokk i tettstedet Razumnoje. Utenfor blokka satt Galina (80) og passet barn på en lekeplass.

– Vi hører ofte eksplosjoner, og i dag var det veldig høye lyder like ved, sier Galina.

– Er du redd for å bo her?

– Ja, det er skremmende, skremmende.

Galina bor på tettstedet Razumnoje, der det russiske militæret nylig skjøt ned en drone. Foto: Jurij Linkevitsj

Hun sier hun tror fast på Putin og på det som sies på TV.

Galina tror at krigen kan komme til å vare i flere tiår, fordi det vil ta tid for amerikanerne og dem som støtter Amerika å få ødelagt Russland.

Tror ukrainske soldater tvinges

Utenfor et av sentrene for utdeling av mat til dem som har blitt evakuert, treffer NRK Sergej.

Han kan ikke tro at «ukrainske brødre» virkelig støtter president Zelenskyj og forsvarskrigen mot Russland.

– Av dem som sitter i skyttergravene er 10 prosent nasjonalister. 90 prosent har blitt tvunget dit, og de ønsker ikke å forsvare Ukraina.

– De vil ikke ha det Ukraina som de tvinger på dem nå, sier Sergej.

Sergej mener det ville blitt fred for lenge siden hvis Ukraina ikke fikk våpen av vesten. Foto: Jurij Linkevitsj

Han mener krigen ville vart «i halvannen måned, ikke halvannet år» om ikke USA og Europa hadde forsynt ukrainerne med våpen.

– Vi hadde for lengst funnet en løsning og blitt venner igjen, sier Sergej.

Og NRK møtte ingen som ikke tror på russisk seier.