Tror hjerteproblemer er en bivirkning av vaksinene fra Pfizer og Moderna

Europeiske myndigheter undersøker også koblingen mellom hjerteproblemer og vaksinene fra Pfizer og Moderna. Det er disse to koronavaksinene som brukes i Norge.

Til nå har 49 nordmenn fått slike reaksjoner etter vaksinering. Det opplyser Statens legemiddelverk.

– På det tidspunktet vi fikk melding om disse tilfellene var alle enten friske igjen eller på bedringens vei, opplyser fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

FÅ NORDMENN BERØRT: Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen

Venter på EMA

Han poengterer at amerikanerne nå bare mener det er en sannsynlig sammenheng. Dette er likevel en langt sterkere mistanke enn det amerikanerne tidligere har signalisert.

– Vi venter på konklusjonen fra det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det er klart at de vil ta med seg den amerikanske analysen inn i denne vurderingen, sier Madsen.

Amerikanske myndigheter vil ikke foreta seg noe mer nå enn å informere leger om de sannsynlige bivirkningene og skrive det inn i den offisielle informasjonen om vaksinene.

LIKEVEL BRA: Lederen for amerikanske CDC

Flest milde tilfeller

Hjerteproblemene det er snakk om, er betennelser i hjerteposen og hjertemuskulaturen. Betennelse i muskelen er mer alvorlig enn betennelse i hjerteposen. Sju av de norske tilfellene er i muskulaturen. Dette er en tilstand som heter myokarditt.

– De fleste tilfellene er milde, og de berørte greier seg vanligvis godt enten av seg selv eller med minimal helsehjelp, skriver det amerikanske helsedepartementet.

At det er sannsynlig at vaksinene gir disse bivirkningene, har ikke fått departementet til å endre holdning.

– Vi oppfordrer på det sterkeste alle over tolv år å ta vaksinen. Nytten du har veier mye tyngre enn den mulige skaden, skriver departementet.

Unge menn etter dose to

Amerikanske CDC har funnet en overvekt av hjerteproblemer blant noen av de vaksinerte. Altså at noen grupper av de vaksinerte får problemene hyppigere enn uvaksinerte i de samme gruppene.

Denne overhyppigheten er mest klar blant gutter og menn i alderen 12 til 24.

I den amerikanske bivirkningsoversikten er det registrert 347 tilfeller i disse årskullene. Det forventede antallet ut fra den normale fordelingen er under tolv. CDC melder at de ikke greier å se noen overhyppighet blant vaksinerte som er eldre enn femti år.

De amerikanske tallene tyder også på at dette er noe som stort sett inntreffer én uke etter at dose to er satt.

VIKTIG INFORMASJON: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet

Ikke overrasket

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet leder gruppen som i neste uke skal gi råd om vaksinering av norske barn i alderen 16 til 17 år. Bivirkninger fra vaksinen er en viktig del av vurderingene gruppen skal gjøre.

– Vi har fulgt med på dette signalet helt siden den mulige koblingen ble meldt i Israel i april, forteller Greve-Isdahl.

Det var også israelerne som tidlig i juni var de første til å melde at det var en sannsynlig kobling mellom vaksinen og hjerteproblemene.

– Vi har selvfølgelig med dette i våre vurderinger, sier Greve-Isdahl.

Bedre enn covid-19

En av grunnene til at amerikanske myndigheter fortsatt sterkt anbefaler også barn ned til 12-års alder å ta vaksinen, er at de mener vaksinen beskytter mye mer enn den kan skade.

Greve-Isdahl sier hun er meget interessert i å se tallene amerikanske myndigheter legger til grunn.

– Det ser ut til at både vaksinen og viruset i sjeldne tilfeller gi slike hjerteproblemer. Derfor er det viktig å se på hvor hyppig det oppstår etter vaksinasjon og hvor hyppig det skjer etter infeksjon. Det må vi gjøre for å foreta en fornuftig vurdering, sier Greve-Isdahl.