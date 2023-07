Så du filmen «Cocaine Bear» med blant andre Kristoffer Hivju på kino i vår? Den med bjørnene som ble rabiate fordi de fikk i seg kokain på avveier fra et flydropp.

Vel, det var kanskje ikke så urealistisk med kokainavhengige bjørner.

Nå frykter nemlig forskere at haier utenfor Florida-kysten i USA kan ha fått i seg det hvite pulveret.

– Det er en fengende overskrift som kaster lys på et reelt problem – at alt vi bruker, lager og putter i kroppene våre, ender opp i kloakken og i naturlige vannmasser, sier Tracy Fanara, en av forskerne på prosjektet, til britiske The Guardian.

Forskerne tror haier i Florida kan ha fått i seg narkotika. Her fra Key West Harbor i Florida i USA. Foto: ROB O'NEAL / AFP

Unormal oppførsel

Forskerne har vært i Florida Keys for å lage årets utgave av «Shark Week» på Discovery Channel.

I løpet av den knappe uken de var der, så de at noen av haiene oppførte seg unormalt.

En hammerhai, en art som vanligvis svømmer bort fra mennesker, svømte nå rett mot dykkerne. Den hadde også et uberegnelig svømmemønster.

En hammerhai var blant artene forskerne observerte unormal atferd hos. Foto: JOHN BAZEMORE / AP

De så også en brunhai svømme i ring, mens den så ut til å fokusere på noe som ingen andre kunne se, skriver The Guardian.

Kan komme fra smugling

Forskerne mistenker altså at haiene kan ha fått i seg kokain.

Hovedteorien er at de har fått tak i en pakke med narkotikaen som er kommet på avveier fra smuglere.

– Hvis disse kokainballene er en kilde til forurensing, er det veldig mulig at haiene kan bli påvirket av stoffet. Kokain er så løselig at hvis en av pakkene åpnes bare litt, så løses stoffet opp i vannet, ifølge Fanara.

Her har kystvakten i USA beslaglagt 1,5 tonn kokain utenfor Florida. Bildet er fra 2012. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Narkotikasmuglere har nemlig dumpet tonnevis av kokain i havet utenfor Florida, enten for at det skal bli plukket opp av andre, eller for å kvitte seg med bevis. Det skriver Sky News.

– Mens vi var i Keys og filmet, skylte pakker med kokain på land to ganger på en uke. Så det er virkelig et utbredt problem, mener forskeren.

Simulerte kokainpakker

Mistanken ble styrket da forskerne kastet ut det som skulle ligne pakker med kokain i nærheten av Florida-haiene.

De fylte pakkene med høykonsentrert fiskemel, som skulle ligne på kokain.

Ifølge forskerne strømmet flere av haiene til for å få seg en bit av pakkene.

Slik kan en pakke med kokain se ut. Dette bildet er fra Tollvesenets beslag hos Bama i Oslo. Foto: politiet

– Det er det nest beste, og satte fyr på hjernen deres. Det var galskap, sier Fanara, som sier effekten kunne minne om den kattemynte har på katter.

Forskerne understreker at de ikke kan konkludere med noe etter undersøkelsene, og oppfordrer til videre forskning på emnet.

Skal mye til

Ketil Hylland er professor ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han sier det skal mye til for at en hai får i seg nok kokain til å bli ruset.

– Det vil fortynnes veldig fort i havet. Men om en hai spiser på en sånn ball vil den jo få en enorm eksponering. Den har samme type reseptorer som vi har, så det er klart det vil påvirke den, sier Hylland til NRK.

Professor Ketil Hylland tror ikke kokainavhengige haier er noe utbredt problem. Foto: Universitetet i Oslo / UiO

Han sier at selv om det er mulig at en og annen hai kan bli eksponert for stoffet, ser han ikke for seg at det er et utbredt problem.

– Men jeg er enig i at det er et problem at vi slipper ut legemidler og andre stoffer. Veldig mye av det vi bruker skilles ut i offentlige avløp, sier Hylland.