Tror de har «vaksinen» mot falske nyheter

«I medisin utsetter man kroppen for en svakere versjon av trusselen for å utvikle motstand. Sosialpsykologer håper den samme logikken kan brukes til å vaksinere folket mot feilinformasjon.»

Dette skriver Cambridge University om forskningsprosjektet som hevder det kan ha funnet en løsning på problemet falske nyheter. De vil vaksinere oss mot å tro på det.

Falske nyheter ble et kjent begrep under den amerikanske valgkampen. Forklart enkelt er det unøyaktige eller oppdiktede artikler eller innslag som utgir seg for å være nyheter, ofte publisert av nettsider med en politisk eller økonomisk agenda.

FAKE NEWS: Falske nyheter florerte på sosiale medier under den amerikanske valgkampen. Foto: Faksimiler

Begrepet fikk mye oppmerksomhet under valgkampen da sosiale medier florerte med oppdiktede artikler. Ifølge en undersøkelse gjort av Buzzfeed ble falske nyhetsartikler delt hyppigere enn ekte nyheter, og kan potensielt ha påvirket utfallet av valget.

Problemet blir ansett som så stort på Facebook har begynt å flagge omstridte nyheter.

FLAGGET: Slik kan en advarsel se ut. Foto: Skjermdump

«Vaksine» mot usannheter

Men dette ønsker britiske forskere å gjøre oss immune mot. I en studie publisert i forskningsjournalen Global Challenges ble 2000 amerikanere testet for om de kunne bli kurert mot å tro på oppdiktede fakta.

De ble presentert med to utsagn om global oppvarming – ett sant og ett usant. Deretter målte forskerne hvor stor andel som stolte på den dokumenterte sannheten.

I undersøkelsen var det at det er vitenskapelig konsensus om at klimaendringer sannsynligvis er menneskeskapte.

Men, to grupper innad i forskningsgruppen ble presentert med det som er døpt «vaksinen». I undersøkelsen var det en advarsel om at det verserer mye feilinformasjon om temaet klimaendringer.

Resultatet var at en større andel stolte på informasjonen som det er vitenskapelig konsensus om.

«Vaksine» et sterkt ord

– Feilinformasjon sprer seg som et virus. Vi prøver å utvikle et kognitivt register som gjør oss motstandsdyktige, sier prosjektleder for undersøkelsen Dr. Sander van der Linden til BBC.

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo Karl Halvor Teigen har forsket på nettopp folks tillit til informasjon tilknyttet klimaendringer. Han tror rapporten om «vaksinen» har noe for seg.

USIKKER PÅ EFFEKT: Karl Halvor Teigen, UiO. Foto: UiO

– Jeg kjenner ikke akkurat den studien, men jeg vil si at effektene høres rimelige ut. Jeg synes derimot at «vaksine» er et sterkt uttrykk, sier Teigen, og viser til at vaksiner har langtidseffekt.

I den aktuelle studien er det ikke undersøkt om det finnes noen langsiktig virkning.

– Og det er jeg litt skeptisk til om dette har, sier Teigen. Han peker også på at ikke alle ble «vaksinert», altså var det ikke 100 % som stolte på den korrekte informasjonen etter advarselen.

Kamp mot falske nyheter

Rundt i verden jobbes det med tiltak for hvordan man motvirker at falske nyheter sprer usannheter. I Tyskland vurderer de blant annet å etablere en enhet i regjeringen som skal bekjempe falske nyheter nå som landet går inn i valgår.

Samtidig jobber nettsider som Snopes og Politifact med å avkrefte falske og unøyaktige artikler.