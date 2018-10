Trolig flertall for Brett Kavanaugh

Hun er en av de siste senatorene som har bestemt seg og som nå avgjør Brett Kavanaughs skjebne. Hun har hittil ikke villet si om hun vil stemme for Kavanaugh, som president Donald Trump har nominert til å fylle det ledige setet i høyesterett.

Collins sier hun mener det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at Kavanaugh forsøkte å voldta Christine Blasey Ford og at prinisippet om at man skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist, må veie tyngst.

En stemme fra en demokrat

I morgen er det ventet at Senatet skal stemme over Kavanaughs kandidatur. Med Collins stemme kan Kavanaugh være sikret flertall i forsamlingen der det er 51 republikanske og 49 demokratiske senatorer. Også demokraten Joe Manchin har sagt at han vil stemme på Brett Kavanaugh.

Manchin sier han var i tvil på grunn av påstandene om at Kavanaugh skal ha forgrepet seg på Ford og på grunn av måten han benektet påstandene på. Men sier han kom fram til at det ville være det beste for delstaten hans, Vest Virginia, å stemme på Trumps kandidat.

Hemmelig rapport

Tidligere denne uka forsvarte Kavanaugh seg selv i en artikkel i Wall Street Journal, der han innrømmet at han kanskje gikk litt langt og sa enkelte ting han ikke burde ha sagt, da han møtte til høring i Senatets justiskomite.

Republikanernes håp steg etter at de selv kunne fastslå at en ny FBI-rapport ikke inneholdt ny informasjon om anklagene mot Kavanaugh for seksuelle overgrep. Demokratene har imidlertid gått hardt ut mot granskingen og kaller den mangelfull. Etterforskningen pågikk i under en uke, og Kavanaugh ble ikke selv avhørt.

Rapporten er så hemmeligstemplet at senatorene bare får lov til å lese den etter tur i et avlåst rom.