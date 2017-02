Trolig 4000 IS-ofre i massegrav utenfor Mosul

Mens offensiven mot Den islamske stat (IS) fortsetter i Vest-Mosul viser en massegrav åtte kilometer utenfor byen hvorfor IS har blitt en av den verdens fryktede terrorgrupper.

Den er trolig Iraks største massegrav og skal inneholde rundt 4000 mennesker, som ble ofre for IS etter at terrorgruppen tok kontroll over Mosul sommeren 2014, melder The Telegraph.

Den britiske avisen fikk denne uken adgang til Khasfa-området nær motorveien mellom Baghdad og Mosul – etter at irakiske styrker rykket inn i IS-kontrollerte Vest-Mosul.

– De ble skutt og kastet ned i hullet

Ifølge landsbybeboere, flere politikilder og menneskerettighetsorganisasjoner flere tusen mennesker i sikkerhetsstyrkene ha blitt drept i det gigantiske synkehullet Khasfa.

– De ble tatt med til synkehullet og skutt i bakhodet, sier Mahmoud fra den nærliggende landsbyen Sananik.

40-åringen sier at han har blitt tvunget til å se på massehenrettelser flere ganger.

– De ble drept enten etter å ha blitt skutt eller kastet ned i hullet av maskerte mordere, fortsetter han.

Ifølge flere kilder i lokalbefolkningen var synkehullet mye dypere før det skal ha blitt fylt opp med menneskerester. Det har blitt oppdaget flere massegraver rundt Mosul tidligere.

MOSUL: Irakiske politifolk, som deltar i offensiven i Mosul, ved flyplassen rett utenfor den vestlige delen av byen fredag. Foto: Khalid Mohammed / AP

Flyplassen under regjeringsstyrkenes kontroll

Mosul er delt på midten av elven Tigris. Regjeringsstyrkene gikk fredag inn i boligområdet Mamun i den sørvestlige delen av Mosul, opplyste generalløytnant Sami al-Aridhi. Her brøt det umiddelbart ut harde kamper.

Dette er første gang regjeringsstyrkene skal ha gått inn i Vest-Mosul siden offensiven for å gjenerobre den IS-kontrollerte storbyen begynte i fjor.

Journalister i området kan høre artilleri, bombekastere og flyangrep.

Irakiske soldater og politistyrker har nå full kontroll over militærbasen Ghazlani ved flyplassen rett utenfor byen, ifølge forsvarsledelsen. Flyplassen skal også være under regjeringsstyrkenes kontroll.

MASSEGRAV: En irakisk soldat viser frem menneskerester fra en massegrav i byen Haman-al-Alil 15 kilometer sørøst for Mosul. Foto: Uncredited / Ap

Anklager om overgrep

De ytterliggående sunni-ekstremistene i IS beskyldes for svært grove overgrep mot sivile i kampene om Mosul. Ekstremistgruppa har sendt både barn og funksjonshemmede ut på selvmordsoppdrag, ifølge den amerikanske generalen Matt Isler.

IS bruker selvmordsbombere til å kjøre lastebiler fylt med eksplosiver mot de irakiske regjeringsstyrkene. Noen av førerne er angivelig blitt lenket fast i førersetet.

750.000 sivile antas å fortsatt befinne seg i Vest-Mosul. IS skal ha drept flere som har forsøkt å flykte fra byen, og irakiske myndigheter har også oppfordret folk til å bli værende mens offensiven pågår.

Ifølge FN har over 180.000 sivile flyktet fra byen siden offensiven ble innledet, men 20.000 skal ha vendt tilbake til områdene som er tatt over av regjeringssiden.