Trodde Merkel var en filmstjerne

Anas Modamani (23) var én av de rundt en million flyktningene og migrantene som kom til Tyskland under migrantkrisa i 2015.

Snaue to uker etter at han hadde kommet til Tyskland fra Syria i september 2015, fikk asylmottaket han bodde på i Berlin besøk av et følge med sorte biler. Ut steg flere menn i dress, livvakter, samt en kvinne i turkis dressjakke.

– Da hun kom, var jeg sikker på at hun var en berømt skuespillerinne. Jeg gjorde klar mobiltelefonen min og tenkte: jeg tar en selfie! Etterpå spurte jeg hvem det var, forteller Anas Modamani på flytende tysk.

Fem år etter den verdenskjente selfien på asylmottaket, møter NRK den syriske flyktningen på koronavis, altså via videolink, hjemme på kjøkkenet hans i Berlin.

– Det er litt morsomt, men jeg visste virkelig ikke hvem det var, men jeg hadde flaks. Det var jo en selfie med selveste forbundskansleren, ler Modamani.

FEM ÅR ETTER. Anas Modamani på videolink med NRK fra kjøkkenet sitt i Berlin, fem år etter at han ble kjent for å ha tatt en selfie med verdens mektigste kvinne.

– Vi klarer det!

Noen uker tidligere hadde samme kvinne sagt de historiske ordene: «wir schaffen das!» - «vi klarer det!» under en pressekonferanse i Berlin.

Bakteppet var en fastlåst situasjon, der hundretusener av migranter og flyktninger var strandet på gata, mange av dem i Ungarns hovedstad Budapest, fordi EU begynte å stenge grensene.

Ordene fra Merkel åpnet grensene i EU, og strømmen av migranter og flyktninger vandret raskt nordover til det forjettede land- Tyskland.

Blant dem var altså Modamani, som hadde flyktet fra Darayya en forstad til Damaskus, på grunn av borgerkrigen i Syria.

Ble beskyldt for å være terrorist

– Det var så fantastisk i begynnelsen. Tyskerne ventet på oss på jernbanestasjonene. De klappet. De smilte til oss. Det var som å komme hjem. Folk hjalp oss, mange tok med varm mat og klær til oss. Og så, litt senere, så forandret alt seg, minnes Modamani.

For de åpne grensene førte etterhvert til et overbelastet mottakssystem, et splitta EU som ennå ikke har blitt enige om hvordan de skal fordele asylsøkerne seg imellom, og et splitta folk hvor sterkt innvandringskritiske partier fikk stadig større oppslutning Europa rundt.

Selv merket Modamani stemningsskiftet på hvordan bildet av ham og Merkel ble misbrukt.

På sosiale medier ble han urettmessig beskyldt for å stå bak terrorangrep i Europa.

– Mange skrev stygge kommentarer om meg. For eksempel, du burde reise tilbake til hjemlandet ditt. Du har drept mennesker. Du burde dø i fengsel. Det gjorde meg veldig trist, fordi jeg kom jo hit fordi jeg søkte trygghet, forteller han.

I 2017 stevnet han Facebook for retten, og ba dem om å slette bildet av ham og fjerne de falske nyhetene. Rettssaken fikk stor oppmerksomhet, men Modamani tapte søksmålet.

Har Merkel som sin heltinne

Nå er han imidlertid godt etablert og integrert med jobb, kjæreste og studier i Berlin.

Sin syriske familie derimot, har han ikke sett siden han flyktet i 2015.

– Bashar al-Assad regimet har lett etter meg, og jeg kan ikke møte familien min i Syria mer. Jeg håper at jeg en gang kan få treffe familien min igjen, men det er vanskelig, forteller Modamani som nettopp har fått forlenget oppholdet sitt i Tyskland med to år.

Selv om han ennå ikke har varig oppholdstillatelse i landet, er han landets leder evig takknemlig.

– Merkel vil alltid være en heltinne for meg. Hun tok den rette beslutningen ved at vi fikk lov til å være her. Det forandret livet mitt, akkurat som det forandret livet til tusenvis av andre syrere og flyktninger. Jeg har veldig stor respekt for fru Merkel, sier Modamani.

