Trine Skei Grande fortsatt uønsket i Russland

NRK kan i dag fortelle at da den norske ambassaden i samarbeid med Munch-museet i Oslo skulle åpne en stor Munch-utstilling på Tretjakov-galleriet i Moskva i april i år, var det meningen av den norske kulturministeren skulle være til stede.

Men kulturdepartementet fikk beskjed fra russiske myndigheter at Trine Skei Grande fortsatt er uønsket i Russland og ikke ville få visum hvis hun søkte, selv om hun nå var kulturminister. Dermed ble det naturlig nok ikke sendt noen søknad om visum for kulturministeren.

Daværende medlem av Stortingets utenrikskomite Trine Skei Grande fikk i slutten av januar 2017 beskjed om at hun og SVs Bård Vegar Solhjell ikke fikk innreise til Russland. Dermed ble en lenge planlagt komitereise til Moskva avlyst i siste øyeblikk.

Russiske myndigheter sa at de hadde sett seg tvunget til å innføre en svarteliste over norske og vestlige politikere og samfunnsaktører, som et svar på de vestlige sanksjonene som ble innført mot russiske politikere etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøyen våren 2014. En av disse er den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin.

Det ble i stedet bestemt at statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet skulle representere Norge på den høyt profilerte åpningen av Munch-utstillingen 15. april i år.

Den russiske ambassaden: Grande var klar over dette

I en e-post på spørsmål fra NRK skriver den russiske ambassaden i Norge nå at:

«Grande er fra sin tid på Stortinget klar over at hun befinner seg på den norske Stop-listen.»

Trine Skei Grande vil selv ikke kommentere saken, men henviser til Utenriksdepartementet, som heller ikke vil stille til intervju i saken. Men pressetalskvinne Ingrid Kvamen Ekker skriver i en e-post at

«UD har tatt opp saken med russisk side og uttrykt at dette er sterkt beklagelig. Videre spørsmål om innreise må rettes til den russiske ambassaden.»

Bemerkelsesverdig at man nekter en statsråd innreise

– Ja dette er jo litt bemerkelsesverdig i det at hun er minister, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI til NRK. Wilhelmsen oppdaget selv for noen år siden at hun også stod på en stoppliste og var nektet innreise til Russland våren 2019.

– Men samtidig er jeg egentlig ikke overrasket. Så lenge Vesten opprettholder sitt sanksjonsregime overfor russiske politikere, så kommer Russland til å gjøre det samme, sier Wilhelmsen, og legger til at det da ikke er noen forskjell om man er en «vanlig» politiker eller statsråd.

Den russiske ambassaden gjentar overfor NRK tidligere argumenter om at deres begrensninger til norske politikere bare er et svar på norske anti-russiske sanksjoner, inkludert sanksjoner mot russiske parlamentarikere. Ambassaden sier den flere ganger har foreslått overfor Norge å fjerne disse begrensningene, men som den norske regjeringen, som Trine Skei Grande er medlem av, ikke har gått med på.

Ingen vil oppheve sine sanksjoner først

Julie Wilhelmsen på NUPI sier at det ikke er noen snarlig løsning på striden som har ført til at Norge og Russland gjensidig nekter hverandres politikere og samfunnsaktører innreise.

– Skla vi se dette fra russisk side, så er de nå i et humør der de mener at de har gitt det de kan, og at hvis noen skal begynne så må det være den andre siden. Og Norge har et helt motsatt syn på saken – det er Russland som må gjøre noe først, før vi kan gjøre noe for å få opphevet disse personsanksjonene.

Dermed er det ingen ting som tyder på at Trine Skei Grande eller andre som står på den russiske stopplisten er velkommen til Russland med det første. EU forlenget sine sanksjoner mot Russland 27. juni i år, og har så langt automatisk fulgt EUs linje i denne saken.