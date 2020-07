Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er CNN som skriver om de såkalte biodetektor-hundene. For øyeblikket er det fire hunder som trenes opp til å sniffe seg fram til koronaviruset.

Det er chilensk politi og det katolske universitetet Pontifica Universidad Catolica som samarbeider om å trene tre golden retrievere og én labrador til å lukte seg fram til Covid-19.

Kan skille mellom sykdommer

Chile hadde en smittetopp i juni og har nå begynt å få ned tallene. Nå på søndag lanserte myndighetene en fempunkts plan for å få økonomien på fote igjen. Myndighetene håper koronahundene kan bidra til å få åpnet travle offentlige plasser som kjøpesentre, sportsarenaer, bussterminaler og flyplasser i høst.

ÅPNER OFFENTLIGE STEDER: Hundene som nå blir trent opp til å lukte koronasmitte blir ifølge politiet viktige for å kunne åpne opp offentlige plasser som blant annet flyplasser og kjøpesentre. Foto: Martin Bernetti / AFP

Ifølge CNN finnes det foreløpig ikke vitenskapelige bevis på at hunder kan lukte seg fram til koronaviruset, eller skille mellom covid-19 og en annen infeksjon, spesielt før symptomene dukker opp.

Men forskere har i tidligere studier gitt hunder prøver fra personer med sykdommer som kreft og malaria, og prøver fra folk uten disse sykdommene. Forskerne har klart å vise at hundene klarer å skille mellom de ulike prøvene.

Håper hundene kan skille ut lukt fra svette

Universitetsprofessor, veterinær og epidemiolog Fernando Mardones sier til CNNs spanske avdeling at koronaviruset i seg selv ikke lukter noe, men at forskerne håper hundene kan kjenne igjen en egen lukt i svetten til de som er smittet.

– En person med covid-19 genererer flyktige organiske forbindelser. På et tidlig stadium av infeksjonen tas det en prøve fra en smittet person. Det vi gjør er å feste et gasbind på en persons underarm og lar det være i 15 minutter. Denne prøven tar vi vare på og bruker til å trene opp hundene med, sier Mardones til CNN.

– De hundene vi trener opp har mange års erfaring med å avdekke narkotika og bomber. For dem handler dette bare om å lære seg å skille ut en ny lukt, en ny aroma, sier han til TV-stasjonen.

Vil være opplært i september

Opptreninga av hundene kan ta fra to uker til to måneder. Chilensk politi opplyser at hundene læres opp til å sette seg ved siden en person når de har avdekket smitte, og ikke bruke labben som de gjør når de finner narkotika.

– En hund kan lukte på 250 personer i timen. Når vi nå gjenåpner stadioner, skoler, bedrifter og restauranter, er det avgjørende at vi kan ha våre biodetektor-hunder med, sier oberst Julio Santelices fra det chilenske politiet.

I Storbritannia har det blitt gjennomført lignende forsøk der hunder fikk presentert munnbind og nylonsokker for at de skulle øve seg på å lukte koronasmitte.

Hundene er forhåpentligvis ferdig opptrente i midten av september.